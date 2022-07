Le feu de forêt de Lytton hors de contrôle s’étend à 1 700 hectares

Le chef par intérim de la Première Nation de Lytton a déclaré à La Presse canadienne qu’une trentaine de personnes évacuées étaient brièvement rentrées chez elles dans le but de récupérer la nourriture qu’elles avaient laissée dans les congélateurs lorsqu’un incendie de forêt s’est déclaré jeudi à près de 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton, en Colombie-Britannique.

John Haugen dit que l’incendie a détruit six résidences et déclenché des ordres d’évacuation qui ont forcé un total de 97 personnes de sa communauté et environ 40 personnes des régions voisines à quitter leurs maisons.

Il dit que l’électricité dans la région ne devrait pas être rétablie avant au moins 10 jours, et parce qu’un calendrier pour le retour officiel des gens dans leurs propriétés n’a pas encore été déterminé, la nourriture pourrie créerait un autre problème pour les résidents.

Le BC Wildfire Service a publié dimanche une carte du périmètre de l’incendie, montrant l’incendie d’une superficie estimée à 1 706 hectares.

Bien que des températures et une humidité plus fraîches pendant la nuit aient contribué à “atténuer le comportement du feu”, le feu de forêt reste classé comme incontrôlable, selon la dernière mise à jour du service.

La croissance de l’incendie – qui était estimée à 1 500 hectares samedi – s’est produite en amont sur son flanc ouest, a indiqué le service des incendies de forêt.

Les prévisions de dimanche prévoyaient des températures au milieu des années 20, avec des vents soufflant jusqu’à 40 km/h dans l’après-midi, selon le service.

“Des traces de précipitations sont également prévues pour la région de Lytton aujourd’hui, mais ces quantités ne seront pas suffisamment importantes pour avoir un impact sur l’incendie”, a indiqué le service dans sa mise à jour.

Quatre équipes d’unité, cinq équipes d’attaque initiale, 19 pompiers de la Première Nation de Lytton, une équipe de gestion des incidents et du personnel de protection de la structure travaillent activement pour contenir l’incendie, a indiqué le service.

Huit hélicoptères sont également actuellement affectés à l’incendie, et deux autres devraient arriver dimanche après-midi.

“Des ressources aériennes supplémentaires sont disponibles en fonction des besoins opérationnels, dans la mesure où la visibilité et les conditions le permettent”, a indiqué le service.

Bien que Haugen affirme qu’une partie de la fumée a diminué, Environnement Canada a maintenu l’avis spécial sur la qualité de l’air qu’il a émis pour le canyon du Fraser en raison de l’incendie.

L’incendie a également entraîné la fermeture partielle du Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park. Un avis de BC Parks indique qu’un ordre d’évacuation du district régional de Thompson-Nicola limite l’accès au début du sentier inférieur dans le parc.

“Dans l’intérêt de la sécurité publique, BC Parks fournit cet avis aux visiteurs du parc”, indique le message. “En cas de changement des conditions d’incendie de forêt, les visiteurs de ce parc peuvent recevoir un préavis limité pour évacuer le parc.”



Avec des fichiers de La Presse Canadienne