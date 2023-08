Le feu de forêt de Lake Country reste de la même taille en raison de la fumée qui recouvre

L’incendie de forêt de Clarke Creek à Lake Country n’a connu aucun changement tout au long de la nuit de samedi et jusqu’aux premières heures du dimanche matin.

BC Wildfire Services n’a fourni aucun détail précis sur l’incendie, qui est resté à 174 hectares depuis vendredi soir. L’épaisse fumée qui a recouvert le centre de l’Okanagan samedi a rendu difficile pour les équipes de déterminer l’ampleur de l’incendie.

Le dimanche est une matinée plus froide (10 °C) avec un minimum de vent, mais un avis sur la qualité de l’air reste en vigueur en raison de l’épaisse fumée.

Le feu de forêt de Clarke Creek fait maintenant partie du complexe Grouse, y compris le feu de forêt de McDougall Creek à West Kelowna et le feu de forêt de Walroy Lake à Kelowna.

À ce stade, l’incendie demeure incontrôlable et la cause présumée fait l’objet d’une enquête.

Tous les ordres et alertes d’évacuation restent également les mêmes. La carte d’évacuation peut être consultée sur le site Web des services d’urgence du centre de l’Okanagan. Une séance d’information régionale sur les incendies de forêt aura lieu à 10 h pour fournir une mise à jour.

Le feu de forêt de Clarke Creek est l’un des 386 feux de forêt actifs dans la province.

BC Wildfire Services et Transports Canada aimeraient rappeler au public que l’utilisation de drones dans la zone d’un feu de forêt est illégale.

Black Press Media se tiendra au courant tout au long de la journée.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Wildfires 2023Breaking NewsKelownaLake Country