Le feu de forêt de Keremeos Creek atteint 2790 ha

Un feu de forêt qui brûle dans le sud de l’Okanagan près de Pentiction a atteint 2790 hectares.

L’incendie de Keremeos Creek s’est intensifié pendant la nuit (1er août), provoquant des alertes d’évacuation supplémentaires.

Les zones électorales G et moi ont reçu des alertes d’évacuation étendues en raison du “danger potentiel pour la vie et la santé”.

Le 1er août, tous les habitants du village d’Apex Mountain ont reçu l’ordre de quitter leurs propriétés dans le cadre d’une série d’ordres d’évacuation dans la région.

Des ordres d’évacuation et des alertes supplémentaires ont été émis pour les propriétés le long de l’autoroute 3A, y compris des parties d’Olalla.

L’autoroute 3A de Twin Lakes à Olalla a été temporairement fermée pour permettre les opérations d’incendie. Pour plus d’informations sur les fermetures de routes, rendez-vous sur DriveBC.

Il y a maintenant 324 propriétés sous ordre d’évacuation dans les zones électorales I et G, et 73 sous alerte d’évacuation.

La liste complète et la plus récente des propriétés faisant l’objet d’une alerte et d’un ordre d’évacuation est disponible sur le site Web du Centre des opérations d’urgence RDOS.

Les résidents faisant l’objet d’un ordre d’évacuation ou d’une alerte doivent emballer les articles essentiels, notamment une pièce d’identité, des médicaments et des lunettes. Ils doivent également se préparer à emmener des animaux de compagnie et à déplacer le bétail dans une zone sécurisée.

Si vous êtes sous ALERTE ou ORDRE d’évacuation, ou si vous avez été déplacé de votre domicile en raison d’une urgence, inscrivez-vous vous-même à Evacuee Registration & Assistance (ERA).

Un centre d’accueil pour les évacués a été mis en place au Princess Margaret Secondary, 120 Green Ave., Penticton pour ceux qui ont besoin d’une aide immédiate.

114 pompiers forestiers sont affectés à cet incendie en collaboration avec 115 autres membres du personnel de protection structurelle des services d’incendie de la Colombie-Britannique pour un effectif total de 229 pompiers. Huit hélicoptères volent pour gérer l’incendie.

Croissance des incendies survenant dans des zones à terrain escarpé et inaccessible. Les équipes construisent des lignes de secours, tout en continuant à concentrer leurs efforts sur les zones impactant les riverains.

Le temps s’est légèrement refroidi et devrait continuer à être frais au cours des prochains jours. Avec l’inversion et des températures plus fraîches pour les deux à trois prochains jours, les équipages utiliseront ces conditions à leur avantage.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022bcwildfire