Le feu de forêt de Kelowna ne change pas du jour au lendemain

L’incendie de Walroy Lake dans les quartiers Clifton et McKinley de Kelowna n’a connu aucun changement lundi soir et mardi matin.

De nombreuses personnes ont signalé de la pluie dans la région tandis que certaines ont signalé avoir entendu du tonnerre et des éclairs, mais tôt mardi matin, l’incendie persiste sur 769 hectares.

La fumée recouvrant Kelowna avait rendu difficile pour BC Wildfire Services de maintenir à jour la taille de l’incendie.

Alors que West Kelowna et Lake Country ont vu certains ordres d’évacuation de propriétés être rétrogradés en alertes, on ne peut pas en dire autant à Kelowna, car tous les ordres d’évacuation et les alertes restent les mêmes pour l’incendie de Walroy Lake.

Le feu de forêt de Walroy Lake fait partie du complexe Grouse depuis samedi soir. Il s’agit d’un complexe Grouse avec le feu de forêt de McDougall Creek à West Kelowna et le feu de forêt de Clarke Creek à Lake Country.

Transports Canada et le BC Wildfire Service interdisent l’utilisation de drones de toute taille à proximité d’un feu de forêt. L’exploitation de tout aéronef non associé à des activités d’extinction d’incendie dans un rayon de cinq milles marins autour d’un incendie, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones), est illégale. Quiconque interfère avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt peut être passible de sanctions allant jusqu’à 100 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison.

