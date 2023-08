Le feu de forêt de Hiren Creek couvre 1100 hectares près de Revelstoke

Le feu de forêt de Hiren Creek, à environ 20 km de Revelstoke, est maintenant répertorié sur plus de 1 100 hectares selon le BC Wildfire Service.

Le feu de forêt de Hiren Creek a été découvert pour la première fois fin juillet et n’a cessé de croître depuis. L’incendie est soupçonné d’avoir été l’un des nombreux incendies à travers la province qui ont été déclenchés par la foudre. Après trois semaines de combustion, l’incendie reste «hors de contrôle» sur la carte des feux de forêt de la Colombie-Britannique.

Plus tôt cette semaine, l’incendie a été mis à jour à 977 ha, mais au cours des derniers jours, il a atteint 1 000 ha. Bien que l’incendie ait pris de l’ampleur, la réponse des BC Wildfire Services reste « modifiée », car elle équilibre les dommages de l’incendie avec les avantages écologiques.

Les précipitations récentes et les températures plus douces ont contribué à réduire la fumée à Revelstoke, qui était en ville depuis un certain temps. Le temps chaud et sec devrait revenir la semaine prochaine, ce qui pourrait entraîner le retour des fumées.

Il n’y a toujours pas d’ordres d’évacuation pour la région.

L’incendie de Hiren Creek est l’un des 83 qui brûlent dans le centre d’incendie du sud-est, qui compte le deuxième incendie le plus important dans la province derrière Prince George (133). Le Northwest Fire Center a le troisième plus grand nombre d’incendies avec 74 dans la région.

Les mises à jour de la croissance et de l’état de l’incendie seront régulièrement surveillées et signalées.

