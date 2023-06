Le feu de forêt de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique est maintenant le plus important enregistré dans l’histoire de la province

L’incendie de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique a maintenant dépassé l’incendie du plateau de 2017 en tant que plus grand incendie individuel, par superficie brûlée, jamais enregistré dans l’histoire de la province.

Il a été déclenché le 12 mai par la foudre, selon le BC Wildfire Service (BCWS), et couvre une superficie de 5 343,88 kilomètres carrés à 10 h 00 PT dimanche. Il ne répond toujours pas aux efforts de suppression et reste hors de contrôle, selon le BCWS.

Avant cette année – qui a vu un début inhabituellement précoce de la saison des incendies – le plus grand incendie était l’incendie du plateau de 2017 près de Williams Lake, une fusion de plusieurs incendies plus petits qui ont brûlé un total de 5 210 kilomètres carrés.

Il n’est pas aussi grand que le complexe d’incendies de Tweedsmuir en 2018, ni le complexe Hanceville-Riske Creek en 2017, qui a brûlé respectivement 3 015 et 2 412 kilomètres carrés. Cependant, les responsables des incendies de forêt affirment que, comme ces complexes se composaient de plusieurs incendies brûlant dans des zones distinctes mais proches, ils ne sont pas considérés comme un seul incendie.

Le complexe d’incendie du Plateau en 2017, qui comprenait également des incendies à proximité, a brûlé une superficie de 5 451 kilomètres carrés.

L’incendie de Donnie Creek couvre maintenant une superficie 1,8 fois plus grande que la région métropolitaine de Vancouver. Bien que l’incendie ne brûle pas près des grands centres de population, il a entraîné dans les ordres d’évacuation pour une région peu peuplée principalement utilisée par l’industrie forestière et pétrolière et gazière.

Plus à venir.