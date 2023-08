Le feu de forêt de Crater Creek au sud de Keremeos continue de brûler 1 mois plus tard

Le feu de forêt de Crater Creek au sud de Keremeos continue de croître.

Mardi marque un mois depuis le début de l’incendie et depuis lors, il a atteint 44 000 hectares et reste hors de contrôle.

Dans le cadre des opérations d’urgence du district régional d’Okanagan-Similkameen, il y a actuellement 195 propriétés en alerte d’évacuation et 13 propriétés en ordre d’évacuation. La carte où se trouvent les commandes et les alertes peut être vue sur la carte interactive RDOS.

BC Wildfire Services travaille avec des partenaires américains sur cet incendie qui a récemment traversé les États-Unis.

