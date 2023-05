Le feu de forêt dans la région d’Halifax est toujours hors de contrôle, mais n’a pas pris de l’ampleur

Les responsables affirment qu’un feu de forêt qui brûle à l’extérieur d’Halifax est toujours hors de contrôle, mais n’a pas pris de l’ampleur.

Le ministre des Ressources naturelles, Tory Rushton, a déclaré mardi matin que les équipes continuaient d’essayer de contenir l’incendie alors que les maisons et les structures étaient vides à Hammonds Plains, Upper Tantallon et Pockwock suite aux ordres d’évacuation obligatoires plus tôt cette semaine.

Rushton a déclaré que les habitants de la région avaient probablement remarqué de la fumée dans l’air ce matin.

La GRC avertit les navetteurs de conduire prudemment près de la sortie 5 de l’autoroute 103 en raison de l’épaisse fumée.

Une alerte d’urgence émise lundi à 21 h 28 AT a déclaré que tout brûlage en Nouvelle-Écosse – y compris les feux de camp – est interdit jusqu’au 25 juin au moins « ou jusqu’à ce que les conditions s’améliorent ».

Lundi soir, la municipalité régionale d’Halifax a estimé que 200 maisons ou structures avaient été endommagées jusqu’à présent dans les communautés de banlieue à environ 25 kilomètres d’Halifax, où vivent de nombreux travailleurs de la ville.

« Une évaluation complète des dégâts ne peut pas encore être confirmée. Les chiffres estimés sont basés sur des inspections visuelles initiales par les premiers intervenants », a déclaré la municipalité dans un communiqué de presse, ajoutant que plus d’informations seraient fournies aux résidents concernés une fois la « cartographie détaillée » terminée. .

La municipalité a déclaré qu’elle élaborait également un plan de soutien, mais que le processus pourrait prendre « plusieurs jours, voire plus, car les incendies restent actifs ».

Il a indiqué que des représentants du Bureau d’assurance du Canada seraient disponibles pour parler avec les résidents du Centre des Jeux du Canada, qui sert actuellement de centre de confort pour les résidents déplacés.

Lors d’une conférence de presse lundi après-midi, le premier ministre Tim Houston a déclaré qu’un soutien financier pouvant atteindre 500 dollars serait disponible pour les ménages dans les zones évacuées.

« Nous allons travailler avec la Croix-Rouge pour mettre ce financement à votre disposition dès que possible », a déclaré Houston.

Plus de détails sur l’admissibilité et la façon dont les résidents peuvent s’inscrire seront disponibles mardi.

Le ministère provincial des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables (DNRR) a signalé lundi peu après 15 heures que l’incendie couvrait toujours 788 hectares.

Une vidéo Dashcam montre des flammes et de la fumée entourant des conducteurs sur la route de la Nouvelle-Écosse Un conducteur a capturé les flammes, une épaisse fumée et des braises incandescentes des deux côtés d’une route le 28 mai 2023, à Hammonds Plains, en Nouvelle-Écosse, au milieu d’un incendie de forêt qui a forcé des milliers de personnes à évacuer leurs maisons près de Halifax.

Plus de 200 pompiers luttent contre l’incendie, dont 170 de la Municipalité régionale d’Halifax, 32 du DNRR et sept du ministère de la Défense nationale.

La municipalité régionale d’Halifax a déclaré que 16 400 personnes ont été touchées par les évacuations.

Le chef adjoint régional des incendies et des urgences d’Halifax, Dave Meldrum, a déclaré dans une mise à jour lundi matin qu’aucune blessure n’avait été signalée et que personne n’avait été porté disparu.

Il a dit que certains des bâtiments qui ont été endommagés ou perdus se trouvent dans la subdivision de Westwood Hills, près de Hammonds Plains Road, Yankeetown Road et vers le nord jusqu’à Pockwock Road. Meldrum a déclaré que dans certaines rues, une maison aurait pu s’en sortir indemne tandis qu’une autre à proximité pourrait être détruite.

L’incendie a été signalé pour la première fois dimanche vers 15 h 30 dans la subdivision de Westwood Hills au large de Hammonds Plains Road. La cause de cet incendie fait l’objet d’une enquête.

Images de maisons détruites par un incendie de forêt à Upper Tantallon, N.-É. Les responsables disent que l’incendie, qui est devenu incontrôlable depuis lundi matin, devrait s’aggraver.

Scott Tingley, responsable de la protection des forêts du DNRR, a déclaré que l’activité humaine a probablement joué un rôle.

« Il est sûr de dire qu’ils ont tous été causés par l’homme, nous n’avons pas eu de rapports de foudre dans la région, donc c’est l’activité humaine qui les cause », a déclaré Tingley.

Meldrum a déclaré que l’effort de lutte contre les incendies sera prolongé.

« Cela va prendre du temps. Ces incendies ne s’éteignent pas simplement aujourd’hui et vous avez terminé », a déclaré Meldrum.

« Il y a un travail important qui est nécessaire pour entrer et déterrer tout feu caché, assurez-vous qu’il n’y a pas de feu couvant qui va se rallumer. »

Zones d’évacuation

La municipalité a déclaré qu’en raison d’un changement de direction du vent lundi soir, la zone d’évacuation pourrait changer. Si les personnes doivent partir, elles doivent apporter avec elles leurs animaux de compagnie, des documents importants et des médicaments, ainsi que des fournitures pour 72 heures.

Les personnes qui vivent dans les zones touchées par l’état d’urgence local doivent avoir un sac prêt à partir car elles pourraient avoir besoin de partir à court préavis.

Les zones touchées par les évacuations jusqu’à présent comprennent :

Lotissement Westwood.

Lotissement de White Hills.

Lotissement Highland Park.

collines d’Haliburton.

Pockwock Road.

Glen Arbour.

chemin Lucasville jusqu’à la promenade Sackville.

Bois d’érable.

Chemin des Voyageurs.

St George Boulevard, y compris toutes les rues secondaires.

région du lac McCabe.

Côtes Indigo.

La Municipalité régionale d’Halifax a déclaré dans un communiqué de presse lundi après-midi que tous les résidents qui ont été obligés de partir doivent s’inscrire au 311 (sans frais au 1-800-835-6428, 1.866.236.0020 pour les utilisateurs malentendants de téléscripteurs uniquement).

De la fumée souffle sur une route à l’extérieur d’Halifax le lundi 29 mai. (Mark Crosby/CBC)

Fermeture des écoles mardi

Les écoles suivantes seront fermées mardi :

Lycée Bay View.

Tantallon Junior Elementary.

Tantallon Senior Elementary.

Cinq Ponts Junior High.

École primaire St. Margaret’s Bay.

École primaire de Kingswood.

Consolidation des plaines de Hammonds.

Collège Madeline Symonds.

École élémentaire Harry R. Hamilton.

École primaire de Millwood.

Lycée Millwood.

École primaire de Sackville Heights.

Lycée Sackville Heights Junior.

École du Grand-Portage.

Centres de confort

La municipalité régionale d’Halifax a déclaré l’état d’urgence local dimanche soir afin d’accéder à un soutien supplémentaire.

Des centres de confort ont été ouverts à :