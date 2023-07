Le feu de forêt au nord-ouest de Pemberton reste incontrôlable

Un incendie de forêt au nord-ouest de Pemberton reste incontrôlable.

L’incendie de Sessel Mountain a été découvert juste avant 11 heures le 1er juillet et s’est étendu à 10 hectares.

La cause de l’incendie est soupçonnée d’être la foudre.

Le feu de forêt peut être visible à Pemberton, Gold Bridge et dans les environs.

Bien que l’incendie se situe près de Hurley Forest Service Road, il n’affecte pas la circulation.

