Le feu d’artifice à neuf coups qui a tué Matiss Kivlenieks était légal dans le Michigan et la personne qui l’a tiré s’est conformée aux lois

Le feu d’artifice du 4 juillet qui a tué le gardien des Blue Jackets de Columbus Matiss Kivlenieks était légal dans le Michigan et a été détruit conformément aux lois de l’État.

La star du hockey sur glace de la LNH, Kivlenieks, était assis dans un bain à remous lors d’un grand rassemblement chez lui à Novi lorsqu’il a été touché à la poitrine par un feu d’artifice à neuf coups vers 22 heures dimanche.

Matiss Kivlenieks, à droite, a été tué dimanche en tant que parti Crédit : Instagram

Le gardien est décédé des suites d’un traumatisme thoracique Crédit : AP

Les flics disent que le feu d’artifice de style mortier s’est légèrement incliné et a commencé à tirer en direction d’un groupe de personnes qui tentaient de s’enfuir.

Kivlenieks, 24 ans, a cependant été tragiquement touché et il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort peu de temps après son arrivée.

Le lieutenant Jason Meier a déclaré que « les feux d’artifice n’avaient pas duré très longtemps » lorsque le gardien de but a été touché à la maison, à environ 28 milles au nord-ouest de Détroit.

Il a ajouté que le feu d’artifice utilisé était légal dans le Michigan et que la personne qui l’utilisait à l’époque s’en tenait aux lois de l’État.

« Nous comprenons qu’il s’entraînait avec le propriétaire pour l’été et y restait », a déclaré Meier.

« Lorsque nous aurons terminé, nous examinerons avec le bureau du procureur pour couvrir toutes les bases. »

Le jeune homme de 24 ans était assis dans un bain à remous lorsque le feu d’artifice s’est incliné et a tiré vers lui Crédit : Cliquez sur Détroit

Le gardien de but a fait ses débuts dans la LNH au Madison Square Garden l’an dernier

Cela survient après qu’il a été révélé qu’une femme a dit au 911 que le gardien de but « s’apprêtait à avoir des convulsions » après avoir été mortellement touché.

L’appel était l’un des trois lancés mardi en lien avec la mort de Kivlenieks, sur laquelle la police enquête comme étant un accident.

Une autre appelante a dit : « Hé, nous avons quelqu’un qui a été touché par un feu d’artifice. Pouvez-vous venir ici immédiatement ? Il respire. Nous avons une infirmière ici. Il respire, mais il ne va pas très bien.

Le bureau du médecin légiste du comté d’Oakland a communiqué les résultats préliminaires de l’autopsie lundi après-midi.

Les autorités ont confirmé que la star de la LNH avait subi un traumatisme thoracique mortel. Sa mort est considérée comme accidentelle, selon la police.

Suite à la nouvelle, les autres joueurs et fans se sont précipités pour partager leurs condoléances au jeune joueur.

Un ami a partagé une anecdote dans une publication Facebook de son temps à l’école avec le gardien de but.

Les fans des Blue Jackets de Columbus visitent un mémorial de fortune devant le Nationwide Arena à Columbus, Ohio Crédit : AP

« Quand j’ai rencontré Matīss pour la première fois en CP, je lui ai demandé de remplir mon journal. L’une des questions était ‘votre profession de rêve’ à laquelle Matīss a répondu : gardien de but dans la LNH », a écrit Lukasevskis. « Il n’avait que 7 ans quand il savait exactement ce qu’il voulait accomplir dans sa vie. »

Le directeur général de Columbus, Jarmo Kekalainen, a tweeté : « La vie est si précieuse et peut être si fragile. Embrassez vos proches aujourd’hui. RIP Matiss, tu vas beaucoup nous manquer. Le président des opérations hockey des Blue Jackets, John Davidson, a qualifié cette période de « période dévastatrice » pour l’équipe.

« Kivi était un jeune homme exceptionnel qui accueillait chaque jour et tout le monde avec le sourire et l’impact qu’il a eu au cours de ses quatre années au sein de notre organisation ne sera pas oublié », a-t-il déclaré.

« Quelle perte tragique pour nous tous qui l’avons connu et je pense et prie pour sa famille », a tweeté l’ancien capitaine des Blue Jackets Nick Foligno. « Le ciel a gagné un sacré bon gardien et une meilleure personne… juste, bien trop tôt. »

Dans un communiqué, les Blue Jackets de Columbus ont déclaré : « C’est le cœur très lourd que nous partageons la nouvelle que le gardien Matiss Kivlenieks est décédé hier soir à l’âge de 24 ans.

« Nous avons le cœur brisé. S’il vous plaît, gardez sa famille dans vos pensées et vos prières. Repose en paix, Kivi. »

La mort de Kivlenieks est survenue à la veille du match no 4 de la Finale de la Coupe Stanley à Montréal, où le Lightning de Tampa Bay a eu la chance de remporter le championnat contre les Canadiens, lundi soir.

Le feu d’artifice qui a tué le gardien de but était légal dans le Michigan Crédit : AP

Le gardien de but a signé avec l’équipe en tant qu’agent libre en mai 2017 et a fait ses débuts dans la LNH au Madison Square Garden l’an dernier.

Il a également représenté son pays d’origine, la Lativa, lors de plusieurs tournois internationaux, dont les Championnats du monde de hockey sur glace ce printemps.

Les décès et les blessures liés aux feux d’artifice sont en augmentation, selon un rapport publié en juin par la Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation.

Il a révélé que 15 600 personnes ont été traitées dans les services d’urgence des hôpitaux pour des blessures liées aux feux d’artifice en 2020, contre environ 10 000 en 2019.

Dans son rapport annuel 2020 sur les feux d’artifice, l’agence a déclaré que son personnel avait reçu des informations faisant état de 18 décès non professionnels l’année dernière aux États-Unis. Sur ce nombre, 12 concernaient l’utilisation abusive de feux d’artifice.

Le personnel de la Commission de la sécurité des produits de consommation a également signalé 136 décès liés aux feux d’artifice entre 2005 et 2020.

Au Michigan, les feux d’artifice destinés aux consommateurs doivent respecter les normes de la CPSC. Les installations autorisées ne peuvent vendre des feux d’artifice qu’aux personnes de 18 ans et plus.

Les feux d’artifice à faible impact comme les cierges magiques, les serpents jouets, les boutons-pression et les poppers sont également légaux à la vente et à l’utilisation.

La loi de l’État stipule que les feux d’artifice destinés aux consommateurs ne peuvent être allumés qu’à partir de biens personnels.

Il est également illégal de tirer des feux d’artifice en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues.