Le feu allumé par Dhyan Chand est brûlant

Le cricket est peut-être une religion en Inde, mais le hockey est l’endroit où les émotions sont fortes. L’Inde était autrefois une force dominante dans le hockey mondial, ayant remporté une médaille d’or olympique dans ce sport à huit reprises, un record, à partir des Jeux de 1928.

Le pays a remporté six médailles d’or consécutives de 1928 à Amsterdam aux Jeux d’été de 1956 à Melbourne. Le record reste élevé même aujourd’hui – sur le total de 32 médailles olympiques remportées par l’Inde jusqu’à présent, le hockey à lui seul en a contribué 11 – huit d’or, une d’argent et deux de bronze.

A LIRE AUSSI: « Son succès inspire les Indiens » – Le Premier ministre Modi salue Lovlina

Dhyan Chand, la superstar de la puissance mondiale du hockey et porte-drapeau du contingent indien, avait refusé de saluer Adolf Hitler lors de la cérémonie d’ouverture des jeux de Berlin en 1936. Telle était la domination de l’Inde dans le hockey.

En 1976, aux Jeux de Montréal, une surface artificielle a été aménagée pour la première fois, plus facile à entretenir que le gazon, où la vitesse et la forme physique étaient plus importantes que les compétences pour lesquelles les Indiens étaient connus. Le résultat a été un choc brutal puisque l’Inde a terminé 7e. L’Inde a remporté sa dernière médaille d’or en 1980 à Moscou au plus fort de la guerre froide, lorsque de nombreux pays, menés par les États-Unis, ont boycotté les Jeux.

L’Inde a terminé cinquième aux Jeux de Los Angeles de 1984 et la ruée vers l’or du hockey s’est rapidement estompée, les Indiens cédant du terrain aux Européens. Depuis, c’est une route en descente. Le feu que le magicien du hockey Dhyan Chand avait allumé a commencé à clignoter.

Pour les générations actuelles d’Indiens, les exploits de Dhyan Chand et les conquêtes de l’Inde au hockey n’étaient qu’une partie des livres d’histoire.

Alors que tout semblait avoir été perdu pour le hockey indien, aux Jeux de Tokyo, les équipes masculines et féminines de hockey ont montré que l’Inde n’avait pas encore fini, qu’elle était en panne mais pas sortie.

L’équipe féminine qui est arrivée dernière parmi les 12 équipes aux Jeux de Rio 2016 a fait la mère de tous les retours à Tokyo. objectif solitaire.

Avec le but solitaire de Gurjit et les arrêts de Savita Punia, le hockey indien a fait un acte de foi géant. La victoire sur l’Australie est présentée comme l’un des meilleurs moments de l’histoire sportive de l’Inde.

L’équipe masculine qui a été humiliée 1-7 par une Australie de loin supérieure à la phase de groupes a refusé d’abandonner et a battu la Grande-Bretagne pour accéder aux demi-finales après 49 ans. Un exploit incroyable. Fait intéressant, une défaite contre la Grande-Bretagne en 2008 avait empêché l’Inde de se qualifier pour les Jeux olympiques pour la première fois.

Dans un exploit rare, c’est la première fois que les équipes de hockey indiennes masculine et féminine se qualifient pour les demi-finales des mêmes Jeux olympiques. Les histoires incroyables des joueuses de hockey indiennes, comment elles se sont battues contre vents et marées, de la pauvreté à l’enfance toxique, leur refus de se conformer aux règles établies par une société patriarcale, le courage, la détermination et leur conviction, une conviction de gagner quoi qu’il arrive , est l’étoffe des légendes.

Rani Rampal, Lalremsiami, Nikki Pradhan, Deep Grace Ekka, pour n’en nommer que quelques-unes, rentreront chez elles avec un accueil de héros et inspireront des centaines de filles à prendre le bâton.

Les deux équipes de hockey ont réussi à remettre le hockey au centre de la mentalité collective indienne.

Le feu allumé par Dhyan Chand brille à nouveau alors que la nation vit un rêve avec des larmes de joie et des rugissements assourdissants de Chak De !

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici