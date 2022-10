Le fétichisme des pieds de Larys Strong étourdit les téléspectateurs de “House Of The Dragon”

Larys a fait QUOI ???

Les fans de “House of the Dragon” bourdonnent du fétichisme des pieds bizarre de Ser Larys Strong qui a suscité des manigances hilarantes sur les réseaux sociaux et au-delà.

Dans la scène choquante, on peut voir Strong se faire plaisir à la vue des pieds de la reine Alicent Hightower dans le cadre d’un arrangement skeevy où il fournit des informations précieuses qu’elle utilise pour planifier des missions secrètes.

Surnommé “Clubfoot”, Strong a brûlé vif sa propre famille et s’est frayé un chemin dans le cercle intime de la reine Alicent où il échange les secrets qu’il se procure pour le temps des pieds fappy – une affaire apparemment équitable (selon à qui vous demandez).

“Regarder ses pieds puis se branler, en gros”, a déclaré le réalisateur de l’épisode 9 Claire Kilner lors d’une entretien avec le podcast “West of Westeros” d’EW.

Kilner, qui a réalisé les épisodes 4 et 5, a confirmé que le producteur exécutif Sara Hesse et un écrivain de l’épisode 9, a inventé le fétichisme des pieds bizarre de Larys.

“Son esprit est incroyable. Je veux dire, elle nous a vraiment écrit un épisode merveilleux, je dois dire », remarque Kilner. «Mais, oui, c’était une scène intéressante en fait… Assez drôle, vous obtenez les coordinateurs de l’intimité [for] toute la nudité, mais ils n’y pensent pas pour ça. “C’est tellement intrusif et invasif”, ajoute-t-elle. “C’est une scène vraiment sale.”

Vous vous souviendrez peut-être de Strong montrant de forts signes de chair de poule avec un flash rapide des yeux pendant cette scène de l’épisode 6.

Et puis il y a ce clip où les niveaux de fluage de Strong étaient hors des charts.

D’après ce que nous savons du verset de Game of Thrones, ce n’est que le début de moments choquants à venir.

Quelles ont été vos réactions au fétichisme des pieds bizarre de Larys ? Dites-nous ci-dessous et jetez un coup d’œil à l’hystérie hilarante de Twitter sur le moment sur le flip.