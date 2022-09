Le festival Streator Food Truck revient – ​​Shaw Local

Le Streator Food Truck Festival, l’un des événements gastronomiques annuels les plus populaires de Starved Rock Country, devrait revenir au Streator City Park de 11 h à 18 h le samedi 24 septembre.

Cette édition d’automne du populaire festival gastronomique en plein air de Streator, organisé conjointement avec le Pluto Fest de la ville, mettra en vedette plus de camions que jamais! Plus d’une douzaine de camions venant de tout l’État serviront de délicieux repas et de délicieuses friandises dans le centre-ville pittoresque de Streator.

Cette prise de contrôle de Streator’s City Park (301 N Vermillion St.) promet d’être un événement phare pour les amateurs de food truck visitant Starved Rock Country. La scène des food trucks de l’Illinois s’est considérablement développée au cours des dernières années, les camions proposant des plats de plus en plus spécialisés et délicieux.

Gerald Harsha, de MiaBella’s Wood Fired Pizza, était occupé lors du Food Truck Festival de samedi à Streator City Park, car beaucoup faisaient la queue pour une pizza au feu de bois. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Le Streator Food Truck Festival est organisé par et au profit de Streatscapes (le comité Streator Walldogs – un fonds pour l’art public et l’embellissement). Cet événement annuel de collecte de fonds a été créé il y a sept ans pour sensibiliser le public à l’apport de peintures murales historiques à Streator en 2018. Aujourd’hui, la collecte de fonds annuelle est devenue un incontournable pour la communauté et l’organisation.

Cette tranche d’automne du Streator Food Truck est organisée conjointement avec Pluto Fest, une célébration en l’honneur de Clyde Tombaugh, natif de Streator et découvreur de Pluton. Pluto Fest, organisé par le Hardscrabble Lions Club de Streator, accueillera également un assortiment d’événements passionnants tout au long de la journée.

La statue de Pluton de Streator, actuellement située dans les champs Anderson de la ville.

Les participants peuvent s’attendre à une tente de dégustation maison, un marché fermier, des vendeurs d’artisanat et des activités pour enfants, tous se déroulant de 11 h à 17 h. Il y aura également des produits exclusifs Pluto Fest disponibles pour acheter des t-shirts, des verres à vin et des tasses fabriqués par Streator. Belle poterie de campagne.

Ces festivals jumeaux, tous deux situés au Streator’s City Park, accueilleront également de la musique live gratuite au Plumb Pavillion du parc. Le chanteur country local préféré Cody Calkin, soutenu par un groupe complet, montera sur scène à partir de 11h00 et se poursuivra jusqu’à 14h00. Puis de 14h00 à 18h00, le célèbre acte d’hommage au rock ‘n’ roll Les Ray’s Rockets apporteront leur hit-parade non-stop sur le site du festival.

Une foule nombreuse a apprécié le Food Truck Festival le samedi 22 mai 2021 au City Park de Streator. Les aliments variaient des chiens de maïs, des bretzels, de la cuisine grecque et de la pizza, entre autres. (Tom Sistak pour Shaw Media)

Streator n’est pas étranger à faire la une des événements culinaires éphémères. À l’automne 2020, le food truck du Portillo a rendu visite à Streator après que la communauté a remporté un concours de vote en ligne à l’échelle nationale. L’escale a attiré d’innombrables clients et s’est vendue plusieurs jours, ouvrant la voie à encore plus de succès lors des futurs événements de food truck.

La popularité du camion de Portillo et les antécédents des Walldogs en matière d’organisation de festivals bien organisés ont incité un nombre record de food trucks, servant une variété éclectique d’aliments et de desserts, à s’inscrire pour l’événement de samedi. Les clients peuvent s’attendre à un mélange passionnant d’offres nouvelles et préférées des fans.

Les camions de retour comprennent Grandma Nana’s (fournisseurs raffinés de sandwichs à la crème glacée gastronomique), MiaBella’s Woodfire Pizza, Cruisin Concessions (corndogs et plats de carnaval), BBQ and Baker et The Olive Branch (délices grecs gastronomiques). Parmi les camions récemment annoncés figurent Sweeteaz (thés aromatisés et boissons boba) et Mamalicious (cuisine jerk et curry).

L’événement est gratuit et se déroule dans un grand parc ouvert, avec de nombreuses zones herbeuses pour s’asseoir. Les clients sont encouragés à apporter des chaises de jardin et/ou des couvertures. Un nombre limité de places sur place sera disponible. Pour un aperçu de certains des camions qui seront présents et pour des mises à jour sur les événements futurs, assurez-vous de suivre la page Facebook du Streator Food Truck Festival.

Streator Food Truck Festival et Pluto Fest

Samedi 24 septembre 11h – 18h

301 N Vermillion St, Streator, IL 61364

facebook.com/StreatorFoodTruckFest