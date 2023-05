Le festival Streator Food Truck attire les foules au parc municipal – Shaw Local

Des milliers de visiteurs ont rempli City Park à Streator samedi pour le Food Truck Festival, qui comprenait 19 food trucks, environ 40 vendeurs d’artisanat, des groupes live et des jeux de jardin familiaux.

Les camions de nourriture variaient des corn dogs aux gâteaux en entonnoir, en passant par le chinois, le polonais, le mexicain, le jamaïcain, le barbecue, les hamburgers, la pizza, les bretzels et d’autres plats au menu.

Le produit de l’événement est reversé au groupe à but non lucratif Streatscapes, qui aide à maintenir et à apporter de nouveaux arts publics à la communauté. Le groupe était également chargé d’amener les Walldogs dans la ville, ce qui a créé plusieurs peintures murales pour le centre-ville.

Beaucoup ont assisté au Streator’s Food Truck Festival le samedi 20 mai 2023, au City Park, où de nombreux aliments ont pu être dégustés dans 19 food trucks différents. (Tom Sistak pour Shaw Media)