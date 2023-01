Le festival shinto du Japon voit plusieurs hommes se baigner dans l’eau glacée du sanctuaire de Tokyo

Le monde regorge de cultures et de traditions qui nous fascinent. Alors que certains d’entre eux ont du sens pour nous, d’autres non et même s’ils semblent bizarres, les gens qui les suivent continuent de le faire avec une foi totale. L’un de ces rituels fascinants est le rituel shinto du Japon, où des personnes vêtues de robes blanches applaudissent et chantent avant d’entrer dans un bain d’eau glacée.

Le rituel du nouvel an au Japon a vu un groupe d’hommes se baigner dans de l’eau glacée le 14 janvier pour purifier leur âme et souhaiter bonne fortune cette année. Le Daily Mail a rapporté que les croyants se sont réunis au sanctuaire Kanda Myojin à Tokyo pour participer à la cérémonie annuelle d’endurance à l’eau froide. Des photographies ont capturé le moment où des hommes ont versé des pots en bois remplis d’eau glacée sur leur corps. Les photographies montrent les hommes vêtus de pagnes blancs et de bandeaux.

Les paroissiens à moitié nus se réchauffent avant de s’arroser d’eau froide lors d’un rituel d’endurance au froid samedi. Le festival shintoïste de deux jours voit les croyants prier devant le sanctuaire avant de se verser de l’eau froide sur eux-mêmes.

Les croyants ont été vus se baigner pendant un total de 6 minutes avec de l’eau glacée. Des centaines ont participé au festival et après avoir pris un bain, ils ont adoré et dansé férocement. Le rituel est exécuté dans les sanctuaires de Tokyo chaque année le deuxième dimanche de janvier. Hommes et femmes de tous âges participent au rituel et se baignent dans l’eau froide.

Les hivers froids font chuter les températures au Japon à un chiffre en janvier. Se baigner dans de l’eau froide par ce temps est extrêmement difficile et les gens se plaignent même d’immenses douleurs et d’engelures aux doigts et aux orteils.

Les gens prient pour la bonne fortune et pour que les problèmes disparaissent. L’année dernière, une femme a prié pour la fin du coronavirus et en a parlé à India Times.

