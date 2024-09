Le festival San Gennaro de Little Italy débute jeudi : voici ce qu’il faut savoir

L’un des festivals les plus connus de New York est de retour.

À partir de jeudi soir, la Fête de San Gennaro proposera le meilleur de la Petite Italie de Manhattan, notamment des plats italiens préférés, des attractions culturelles, des divertissements en direct et des processions religieuses.

Ce festival de rue de 11 jours a commencé il y a 98 ans, sous la forme d’une humble manifestation d’une journée. Il a été organisé par des immigrants de Naples qui voulaient honorer leur patron Saint Gennaro, que les catholiques croient être un saint patron. est mort en martyr en 305 après J.-C., au milieu des persécutions religieuses menées par l’empereur romain Dioclétien.

Le parti s’est considérablement étendu depuis, s’étendant bien au-delà de Mulberry Street – où de nombreux Napolitains se sont installés pour la première fois à New York – et englobant 11 pâtés de maisons du quartier de Little Italy.

Le jeudi, le festival débute avec la bénédiction des vendeurs et des cérémonies religieuses se déroulent tout au long des 11 jours. Mais l’événement est célèbre pour quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme tout aussi sacré : la nourriture.

Zeppoles, cannolis, saucisses italiennes, boulettes de viande et bien plus encore abondent. C’est, après tout, un festin.

Il est préférable de venir affamé et prêt à affronter la foule en furie : la tradition attire près d’un million de personnes chaque année, selon les organisateurs.

La célèbre Grande Procession aura lieu le samedi 14 de 14h à 17h. Une liste complète des événements et des spectacles est disponible ici.

La grande maréchal de l’événement de cette année est la chef Anne Burrell, connue pour avoir animé l’émission « Les pires cuisiniers d’Amérique » sur Food Network.

De nombreuses rues principales de Little Italy resteront fermées pendant une grande partie de la semaine, notamment certaines parties de Mulberry Street, Grand Street et Hester Street. Une liste complète des fermetures est disponible sur le site du Département des transports de la ville de New York site web.