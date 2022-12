Le festival péruvien Takanakuy est centré sur les gens qui se battent dans un ring

Le mot Noël s’accompagne souvent d’imaginations de bons moments où familles et amis se réunissent autour d’un feu de joie avec des verres à la main et de délicieux plats sur la table pour célébrer la fête. Le Père Noël, les cadeaux et les enfants qui anticipent l’arrivée du Père Noël sont toutes sortes de pensées qui surgissent dans nos têtes lorsque nous rencontrons le mot “Noël”. Cependant, la signification est différente pour les Péruviens car ils se bagarrent pour cette occasion.

Selon le Daily Star, le festival de Takanakuy implique que les habitants de la province péruvienne de Chumbivilcas boivent, mangent et dansent sur de la musique forte en plus d’une série de bagarres. Quiconque a eu de la rancune au cours des 12 derniers mois peut appeler le nom du villageois à qui il en veut et se battre sur le ring avec un tissu sur les doigts.

Un arbitre est également présent pour s’assurer qu’aucun dommage permanent n’est causé à un villageois. Les gens portent souvent des masques de ski colorés ou d’autres déguisements afin de pouvoir parfois cacher leur identité. Vous ne savez jamais si deux candidats sur le ring sont un patron et un employé. Le festival signifie un nouveau départ en prenant toutes les rancunes sur le ring.

Le combat se termine lorsque l’un des participants assomme l’autre ou que l’arbitre décide s’il est trop blessé pour continuer. Chaque combat dure quelques minutes et les participants reçoivent généralement une boisson alcoolisée plus tard pour soulager toute douleur.

Les combats peuvent être dus à plusieurs raisons allant des conflits de propriété aux problèmes de patron et aux rivalités amoureuses. Certains des combats se produisent plus tard dans la journée lorsque les villageois sont ivres car qui n’aime pas y aller après quelques verres ? Mais chaque combat se termine par un câlin ou une poignée de main.

Les combattants qui montrent des mouvements impressionnants peuvent également gagner beaucoup d’honneur et de prestige, mais si votre nom est appelé, vous n’avez pas d’autre choix que de monter sur le ring.

