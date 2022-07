Le festival NRI démarre avec des clameurs parmi les sponsors de divers événements

Le premier festival NRI du genre a eu un lancement de gala à Delhi avec de nombreuses délégations étrangères associées à l’événement de six mois.

Les comités NRI des États-Unis, du Royaume-Uni et du Moyen-Orient sont enthousiastes à l’idée que le festival soit dédié à la communauté de la diaspora et se sont dits convaincus qu’il y aurait un afflux important de personnes, en particulier de ces trois régions, qui détiennent ensemble plus de 70 pour cent de la population totale de la diaspora indienne.

Des membres du comité spécial ont été nommés pour coordonner avec la population de la diaspora indienne dans le monde entier les différents événements organisés jusqu’en décembre 2022.

Le festival est organisé par Rejoice Health Foundation en association avec Power Sportz TV et se tient pour célébrer les 75 ans de l’indépendance de l’Inde, en le commémorant sous la forme de célébrations «Azadi Ka Amrit Mahotsav».

La fonction a vu l’affichage des logos de divers ministères associés au festival, ainsi que le logo du Festival NRI, qui a été lancé récemment par le ministre d’État au Tourisme, Shripad Naik.

L’Inde a la plus grande population de diaspora au monde et sous le régime actuel du BJP, elle occupe une place très importante dans le positionnement de l’image du pays à l’échelle mondiale.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est récemment adressé à un méga événement de la diaspora à Munich, en Allemagne, lors de sa visite au sommet du G7, où il a salué le pouvoir de la démocratie indienne. Il a souvent qualifié la population de la diaspora indienne d’« ambassadeurs culturels » du pays.

La réunion de Munich a été la plus grande réunion de la communauté indienne après la pandémie et s’est tenue sur le site Audi Dome.

Mais la clameur ici semble être davantage autour du parrainage des événements. Un grand nombre d’événements sportifs sont organisés par Power Sportz et les finalisés sont le kabaddi féminin, le cricket et le marathon. Ces événements garantissent la participation du NRI aux côtés d’acteurs internationaux de renom aux côtés d’un grand nombre de spectateurs dans les stades du NRI.

Des stands spéciaux sont érigés dans les zones du pavillon pour la communauté NRI venant assister à ces événements. Les partenaires vestimentaires, les partenaires fantastiques et la plupart des sponsors d’équipe et sur le terrain ayant déjà été vendus, la compétition semble intense pour le sponsor titre.

Deux grands conglomérats, tous deux dans le segment de la vente au détail, opérant dans le sous-continent indien et la région du Moyen-Orient semblent être en lice pour le parrainage en titre de tous les événements, bien qu’aucune confirmation n’ait encore été annoncée par les organisateurs.

D’autres grands groupes d’infrastructures du sud, notamment de la région de Telangana, semblent également s’y intéresser.

En moyenne, de 2014 à 2020, environ six millions de NRI ont visité l’Inde chaque année. Mais en 2020, la pandémie mondiale de Covid-19 a perturbé les voyages à travers le monde et les chiffres ont considérablement chuté avec seulement environ 3,6 millions de NRI arrivant en Inde.

Les mois de juillet à décembre ont toujours vu l’afflux maximal de NRI en Inde. Le festival se tient à la même période et avec la pandémie à un niveau contrôlable maintenant, le Festival NRI s’attend à un afflux important de la diaspora pour les différents événements qui sont organisés.

Les sites ont été finalisés pour les événements au cours des trois premiers mois, en se concentrant principalement sur Delhi, l’Uttar Pradesh, le Pendjab et l’Haryana au nord et Goa vers le sud.

Une conférence de presse devrait avoir lieu sous peu pour informer sur les différents événements, mais des sources confirmées indiquent qu’une ligue féminine de kabaddi serait le premier événement auquel participeraient la plupart des joueuses de kabaddi de catégorie “A”. Très probablement, il se tiendra dans la région de la capitale nationale.

De nouveaux sites seront probablement ajoutés, car le festival et les événements qui en découlent se dérouleront jusqu’en décembre 2022. Tous les événements sportifs seront diffusés en direct sur Power Sportz, et il y aura un partage de contenu simultané sur diverses plateformes de diffusion, à la fois dans Inde et dans le monde.

