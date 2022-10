Le festival nocturne Nuit Blanche arrive à Kelowna – Kelowna Capital News

Voulez-vous danser avec moi, ce soir ?

Nuit Blanche, une exposition d’art « multidisciplinaire », tenue au Centre culturel francophone transformera le centre-ville de Kelowna en un guinguette (bistro festif et salle de bal en plein air) le 15 oct. dès 18h. jusqu’à minuit.

Toutes les activités de l’exposition d’art sont gratuites.

L’événement aura lieu au Centre culturel francophone au 702, avenue Bernard et dans le stationnement de la Caisse intérieure, situé en face de la rue Ritcher, au 678, avenue Bernard. L’événement de cette année mettra en vedette un certain nombre d’artistes de Kelowna et de partout en Colombie-Britannique

De 18h30 à 22h00 quatre artistes locaux se produiront sur une petite scène :

· Gil Kafka, Musicien

· Skylah Sheppard, elfe de la poésie

· Travis Andrews, poète hip-hop

· Mackenzie ‘Ken’ Shaw, Drag King

À 21 h 30, le DJ Francis Langevin de Kelowna commencera à jouer de la musique pour que les gens dansent parmi les expositions d’art.

Plus d’informations sur les expositions d’art, les expositions et les démonstrations sont disponibles à nuitblanchekelowna.ca.

Le terme nuit blanche signifie nuit blanche, alors reposez-vous pour vous préparer à une nuit de plaisir.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

