Cette fois, il y a un an, des milliers de personnes se sont rassemblées pour le Hadaka Matsuri annuel du Japon, également connu sous le nom de « Festival nu » dans la préfecture d’Okayama dans la partie sud de l’île de Honshu. Dans le climat actuel de distanciation sociale, les extraits vidéo de l’événement de l’année dernière (voir ci-dessus) sont un rappel surréaliste de tout ce qui a changé depuis.

Aussi connu sous le nom de Saidaiji Eyo, Hadaka Matsuri a lieu le troisième samedi de février au temple Saidaiji Kannonin, à environ 30 minutes en train de la ville d’Okayama. Et cette année n’a pas fait exception. Mais la pandémie de Covid-19 a jeté son ombre sur les procédures de 2021, obligeant les organisateurs à réduire considérablement les choses.

Une bataille entre 10000 hommes

Hadaka Matsuri célèbre les bénédictions d’une récolte abondante, de la prospérité et de la fertilité. En temps normal, il commence en milieu d’après-midi par un événement pour les jeunes garçons – visant à susciter l’intérêt des jeunes générations. Dans la soirée, les quelque 10 000 participants masculins passent une heure ou deux à courir autour du temple en préparation et à se purifier avec de l’eau glacée, avant de s’entasser dans le bâtiment principal du temple.

Ils ne sont pas aussi nus que le nom du festival l’indique. Ils portent une quantité minimale de vêtements; généralement un pagne japonais appelé «fundoshi» et une paire de chaussettes blanches appelées «tabi».

Lorsque les lumières s’éteignent à 22 heures, un prêtre jette 100 paquets de brindilles et deux chanceux shingi sacrés de 20 centimètres de long dans la foule depuis une fenêtre située à quatre mètres au-dessus. C’est une scène qui serait impensable aujourd’hui. Les hommes, emballés comme des sardines, se bousculent pour s’emparer de l’un des paquets et / ou des deux bâtons. Celui qui réussit se voit garantir une année de bonne fortune, selon la légende. (Les shingi sont plus recherchés que les brindilles moins convoitées, qui peuvent être emportées à la maison.)

L’ensemble de l’événement dure environ 30 minutes et les participants ressortent avec quelques coupures, contusions et entorses aux articulations.

Les visiteurs viennent normalement de tout le Japon et quelques-uns de l’étranger pour participer. Mais les organisateurs de l’événement ont confirmé à CNN Travel que l’événement Hadaka Matsuri de cette année, qui a eu lieu le 20 février, était limité à un groupe restreint et socialement éloigné d’une centaine d’hommes qui avaient attrapé le shingi ces dernières années, et était fermé aux spectateurs. .

Plutôt que de se battre pour les matraques, les hommes se sont rassemblés au temple Saidaiji Kannonin pour prier pour la fertilité, la fin de la pandémie et la paix dans le monde, tout en observant les mesures de sécurité, notamment la distance sociale.

Pourquoi ne pas simplement annuler tout l’événement?

Dans une déclaration soulignant leurs raisons d’aller de l’avant avec une version sévèrement réduite du festival, les organisateurs ont noté qu’il se poursuivait sans interruption depuis plus de 500 ans. «En discutant avec le prêtre en chef et les membres du comité, nous sommes arrivés à la conclusion que nous devons prier (pour) Eyo maintenant», a déclaré le président de Saijaiji Eyo, Minoru Omori. Eyo se rapporte à un terme appelé «ichiyo-raifuku», qui signifie «résister à l’hiver rigoureux et froid et atteindre la chaleur du printemps». « En d’autres termes, nous prions pour avoir de la chance après de mauvaises choses continues », a déclaré Omori.

Le festival nu a évolué à partir d’un rituel qui a commencé il y a 500 ans pendant la période Muromachi (1338-1573), lorsque les villageois se sont affrontés pour attraper des talismans en papier, qui étaient distribués par un prêtre au temple Saidaiji Kannonin.

De plus en plus de villageois voulaient ces talismans en papier chanceux et le rituel prenait de l’ampleur. Mais ils ont réalisé que lorsqu’ils sont allés chercher le papier, il s’est déchiré.

Leurs vêtements viennent aussi de les gêner, alors ils les ont finalement supprimés et ont échangé du papier contre du bois, a expliqué Mieko Itano, une porte-parole de l’Office du tourisme d’Okayama, dans une interview accordée à CNN Travel en 2020. Avec son long héritage, le festival a également été désigné bien culturel folklorique immatériel important en 2016. Il s’agit de l’un des nombreux « festivals nus » organisés à travers le Japon, avec un autre organisé à Yotsukaido dans la préfecture de Chiba, mettant en vedette des hommes en pagne combattant et portant des enfants dans la boue comme méthode d’exorcisme.

Japon et Covid-19

Les cas quotidiens de Covid-19 ont diminué ces dernières semaines au Japon, bien que Tokyo fasse partie de plusieurs préfectures sous état d’urgence pour contrôler le virus. Le pays a signalé plus de 424 000 cas de Covid-19 et plus de 7 000 décès. La pandémie a forcé les organisateurs à reporter les Jeux olympiques d’été de Tokyo 2020 l’année dernière, les jeux devant commencer le 23 juillet 2021. Les responsables de Tokyo sont maintenant aux prises avec la question de savoir comment réussir ce qui pourrait s’avérer être l’événement sportif le plus complexe de tous les temps. en a organisé une impliquant plus de 11 000 athlètes de plus de 200 pays.