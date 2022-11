Le festival japonais Bizarre Shukatsu prépare les gens à la mort avec des ateliers et des événements

Beaucoup de nations dans le monde ont des traditions que nous pouvons trouver extrêmement bizarres. Alors que notre pays est réputé pour adorer les dieux et éliminer les mauvais esprits, d’autres nations célèbrent Halloween et des festivals similaires pour s’amuser et se déguiser en esprits mauvais. Une telle tradition étrange est suivie au Japon. Le festival Shukatsu de Tokyo voit les gens apprendre à se préparer correctement à la mort.

En japonais, Shukatsu signifie préparer sa fin. Chaque année, le 16 décembre est le jour où la fête est célébrée dans le pays. Ce jour-là, l’entreprise nommée “l’industrie de la fin” enseigne aux gens en organisant des ateliers et des événements sur ce qu’est la mort et ce qui arrivera aux gens après leur décès.

Pour rendre l’expérience aussi authentique que possible, les participants reposent souvent dans des cercueils aux couvercles scellés, et on leur apprend comment préparer le corps du défunt.

Le Japon possède l’une des populations les plus anciennes du monde, ainsi que les plus grandes industries funéraires. Un grand nombre de personnes, jeunes et moins jeunes, s’intéressent au festival Shukatsu. China Tachiwana, ventes et planification chez TOMONI, a parlé du festival bizarre et a déclaré : “Ce genre d’événement est organisé pour les personnes anxieuses à propos de telles choses, et les personnes qui veulent décider de beaucoup de choses pendant qu’elles sont encore en vie.”

Le festival rappelle au peuple japonais l’imprévisibilité et la douleur de la mort. Cela change également la perception que les gens en ont et les incite à ne pas y penser négativement, afin que leurs proches soient bien pris en charge.

Le festival Shukatsu est un excellent moyen pour les gens d’embrasser la fin et de comprendre que le processus est naturel. Souvent, les gens sont engloutis dans le chagrin de la mort de leurs proches et sont incapables de passer à autre chose dans la vie. Cependant, le festival rappelle aux gens que ce qui est né mourra un jour, et on ne peut pas arrêter l’inévitable.

