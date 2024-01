Le Festival international du film de Santa Barbara annonce son programme 2024 | Culture & Loisirs

Le Festival international du film de Santa Barbara (SBIFF) a annoncé mardi la programmation très attendue de la 39e édition, qui se déroulera du 7 au 17 février 2024. Le festival présentera 45 premières mondiales et 77 premières américaines provenant de 48 pays, ainsi que des hommages mettant en vedette les meilleurs talents de l’année, des tables rondes et des programmes gratuits d’éducation et de sensibilisation communautaires.

“Cette année, nous avons un programme merveilleusement éclectique provenant de 48 pays à travers le monde”, a déclaré Claudia Puig, directrice de la programmation du SBIFF. « Nous sommes particulièrement fiers que la moitié de nos films soient réalisés par des femmes et un pourcentage important par des cinéastes sous-représentés. Nous savons qu’il y aura quelque chose pour tout le monde à notre festival – et probablement beaucoup pour la plupart. Près des trois quarts des films que nous présentons n’ont jamais été vus auparavant aux États-Unis. Nous sommes ravis de présenter ces films au public et ravis que des cinéastes de presque tous les continents soient présents pour rencontrer les participants au SBIFF et partager l’amour commun du cinéma.

SOIRÉE D’OUVERTURE

La soirée d’ouverture, le 7 février, présentera la première mondiale du documentaire « Madu » réalisé par Matt Ogens et Joel « Kachi Benson ». Les deux réalisateurs se joindront en personne. « Madu » raconte l’histoire d’un garçon qui quitte son domicile au Nigeria pour étudier dans l’une des écoles de ballet les plus prestigieuses au monde. Crédit: Photo de courtoisie

Qu’il s’agisse de pratiquer pieds nus dans les rues de Lagos ou de se produire sur scène en Angleterre, Anthony Madu, 12 ans, quitte son domicile au Nigeria pour étudier dans l’une des écoles de ballet les plus prestigieuses au monde. Anthony, qui venait à peine de quitter son quartier de Lagos, se retrouve plongé dans un nouveau monde où son rêve le plus fou est soudain à sa portée. Son parcours est une histoire d’obstacles extraordinaires, de courage, de croissance et, finalement, de recherche d’appartenance.

SOIRÉE DE CLÔTURE

SBIFF 2024 se clôturera le samedi 17 février avec la première mondiale de CHOSEN FAMILY réalisé par Heather Graham et avec Heather Graham, Julia Stiles, Thomas Lennon et Michael Gross. Le réalisateur et les acteurs se joindront en personne.

Ann, professeur de yoga, essaie de trouver la paix intérieure malgré une famille maniaque, une vie amoureuse misérable et une incapacité à dire non qui la tient occupée à essayer de résoudre les problèmes des autres.

LES HOMMAGES

Le SBIFF est une vitrine importante pour les favoris des Oscars, dont beaucoup sont arrivés en tant que nominés et ont remporté l’Oscar. Le 39e SBIFF célèbre fièrement certaines des meilleures œuvres cinématographiques de l’année. Tous les hommages auront lieu en personne au théâtre historique d’Arlington.

Prix ​​de l’interprète exceptionnel de l’année, parrainé par Deadline, honorant Bradley Cooper — jeudi 8 février à 20 h. Modéré par Pete Hammond.

Maltin Modern Master Award Présenté par le Fonds Manitou en l’honneur de Robert Downey Jr. — vendredi 9 février à 20 h. Modéré par Leonard Maltin.

Prix ​​Virtuoses honorant Danielle Brooks (The Color Purple), Colman Domingo (The Color Purple & Rustin), America Ferrera (Barbie), Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon), Greta Lee (Vies passées), Charles Melton (mai décembre) , Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers) et Andrew Scott (All of Us Strangers) — samedi 10 février à 20 h. Modéré par Dave Karger.

Variety Artisans Award parrainé par Variety — dimanche 11 février à 11h. Les lauréats seront annoncés. Modéré par Jazz Tangcay.

American Riviera Award honorant Mark Ruffalo — dimanche 11 février à 20 h. Modéré par Anne Thompson.

Prix ​​des réalisateurs exceptionnels de l’année parrainé par The Hollywood Reporter — Lundi 12 février à 20 h. Les lauréats seront annoncés. Modéré par Scott Feinberg.

Prix ​​Montecito honorant Jeffrey Wright — jeudi 15 février à 20 h. Modéré par Roger Durling.

Le lauréat du Cinema Vanguard Award et la date seront annoncés

LES PANNEAUX

SBIFF est réputé pour créer des panels intelligents et perspicaces mettant en vedette tout le gratin du monde du cinéma, dont de nombreux prétendants aux Oscars. Les panels annuels de producteurs, d’écrivains, de femmes et internationaux seront de retour. Tous les panels se tiendront en personne au théâtre historique d’Arlington. Panélistes, dates et heures à venir.

PROGRAMMES ÉDUCATIFS, PROGRAMMES GRATUITS ET AUTRES MENTIONS

Affiche SBIFF conçue par l’artiste acclamée Angela Perko — L’affiche du SBIFF 2024 a été peinte par l’artiste acclamée et résidente de Santa Barbara, Angela Perko. Comme beaucoup de femmes artistes, Angela a commencé à peindre plus tard dans sa vie, une fois que ses enfants étaient plus âgés et que l’entreprise familiale était bien établie. Angela et son mari possèdent une librairie rare et elle attribue son intérêt pour la peinture à l’exposition aux livres d’art. Bien qu’elle ait étudié la peinture en plein air avec l’artiste de Santa Barbara Michael Drury, elle est essentiellement une artiste autodidacte. Le Groupe canadien des Sept a grandement influencé ses premiers travaux, ainsi que de nombreux artistes de Santa Fe. Un voyage au Yucatán a eu un impact profond et des motifs de l’art ancien et de l’art populaire mexicain ont commencé à apparaître dans son travail. Actuellement, son travail explore les croisements de la nature et de la culture au fil du temps et du lieu.

Excursion de Mike au cinéma — Nommé en l’honneur du célèbre cinéaste naturaliste Mike deGruy, Mike’s FieldTrip to the Movies utilise le cinéma pour nourrir des penseurs créatifs, confiants et conscients de la culture. Le programme de cette année sera proposé à plus de 4 000 élèves de la quatrième à la sixième année des écoles Title I (à faible revenu) du comté de Santa Barbara. Cette année, il y aura deux questions-réponses en personne ; Les réalisateurs Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson et Kemp Powers après SPIDER-MAN : ACROSS THE SPIDER-VERSE et le réalisateur Peter Sohn après ELEMENTAL. Parrainé par Montecito Bank & Trust, US Bank, Yardi, Bentson Foundation, Volentine Family Foundation.

Programme d’études cinématographiques – Le programme d’études cinématographiques invitera 30 étudiants en cinéma de premier cycle de partout au pays au Festival du film où ils participeront à un programme chargé qui transformera le festival en une salle de classe interactive. Les participants bénéficient d’un accès prioritaire aux films, aux panels, aux séminaires de cinéastes, aux hommages, ainsi qu’à des questions-réponses intimes avec les cinéastes.

10-10-10 Mentorat et compétition pour l’écriture de scénarios et la réalisation de films pour étudiants – Le programme 10-10-10 est composé de 20 scénaristes et cinéastes des lycées et collèges de la région. Le programme de cette année comprend des ateliers de réalisation de films, un mentorat individuel et l’accès à des mentors en matière de casting, d’effets visuels, de production et de son. Les étudiants scénaristes et réalisateurs sont jumelés et guidés tout au long du processus permettant de faire passer un film du scénario à l’écran. Sponsorisé par Kaleidoscope Productions.

Séminaires de cinéastes gratuits – SBIFF présentera à nouveau des séminaires avec des cinéastes en première au festival de cette année. Ces séminaires seront gratuits pour le public et auront lieu chaque jour de la semaine pendant le Festival à la Tamsen Gallery au 911 1/2 State St.

L’ADL Stand Up Award sponsorisé par ADL Santa Barbara/Tri-Counties – Ce prix sera décerné à un film dramatique du festival qui représente un message important cohérent avec les efforts de l’ADL « pour garantir la justice et un traitement équitable pour tous ». Le gagnant sera annoncé pendant le Festival.

Le prix ASC pour la cinématographie, parrainé par l’American Society of Cinematographers, a été ajouté à la liste des prix SBIFF 2024 et récompensera un film à la composition visuelle exceptionnelle qui fait progresser l’art et la science du cinéma et promeut le cinéma en tant que forme d’art.

FILMS 2024

Vous trouverez ci-dessous la liste des longs et courts métrages du SBIFF 2024. Pour la liste complète des films, synopsis et autres événements spéciaux, veuillez visiter www.sbiff.org ou l’application SBIFF.

19 LONGS FILMS DE PREMIÈRE MONDIALE (classés par ordre alphabétique)

76 jours

Réalisé par Joe Wein

États-Unis

Contact extraterrestre

Réalisé par Rick Rosenthal

États-Unis

L’art et la vie : l’histoire de Jim Phillips

Réalisé par John Edward Makens

Livres et boissons

Dirigé par…