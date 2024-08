Le dimanche 18 août, des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre-ville pour les Jeux olympiques de 2024. Festival et défilé de la fierté de Charlottel’un des plus grands événements LGBTQ+ annuels de la région. La Charlotte Pride Week propose des événements d’une journée, des ateliers, des concerts, une foire de la santé et bien plus encore, ainsi qu’une variété d’événements de célébration de la fierté dans toute la ville.

DES DÉCENNIES DE TRADITION : En 1981, Charlotte a accueilli la première Pride Week. En 2010, environ 10 000 personnes participaient à cet événement annuel. L’année dernière, le festival et le défilé ont attiré plus de 273 000 participants, selon les organisateurs.

Découvrez les photos de l’événement de cette année :

La maire de Charlotte, Vi Lyles, sourit et serre la main d’un participant au défilé lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les participants représentant Watershed, une église non confessionnelle de Charlotte, brandissent des lettres qui épellent « Be Loved » lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les membres du Charlotte Gaymers Network, déguisés en super-héros, agitent des drapeaux arc-en-ciel et sourient au public lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Alors que le défilé touche à sa fin, les participants brandissent des lettres aux couleurs de l’arc-en-ciel qui forment le mot « Pride » lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les membres des Charlotte Panthers TopCats Cheerleaders dansent au sommet d’une camionnette peinte aux couleurs de l’équipe des Panthers lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les participants au char de Wells Fargo applaudissent et agitent des drapeaux arc-en-ciel lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les participants représentant la ville de Charlotte applaudissent et saluent le public. Le groupe a été suivi par un bus local de Charlotte qui affichait le texte « Ride with Pride » au lieu de ses itinéraires de bus habituels pendant le Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les participants brandissent des pancartes sur lesquelles sont inscrits « Kamala » et « Josh Stein », montrant leur soutien aux prochaines élections de novembre lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les participants représentant Bank of America sourient, encouragent et saluent le public.

Les participants de l’Université Queens défilent sur Fourth Street en portant un grand drapeau de la fierté lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les membres de Queen City Twirlers font tourner des drapeaux colorés décorés du symbole de la couronne de Charlotte lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les participants au défilé marchent et applaudissent tout en tenant une bannière du Discovery Palace pendant le Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les participants représentant les œuvres caritatives Ronald McDonald House du Grand Charlotte applaudissent et dansent sur le char, tandis que les membres au sol distribuent des articles promotionnels au public lors du Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Les participants au défilé représentant la Fondation Equality North Carolina applaudissent, sautent et dansent dans la rue pendant le Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024

Des membres de Time Out Youth applaudissent à bord du char de l’organisation. L’un d’eux brandit son t-shirt sur lequel est écrit « Keeping our queer youth alive since 1991 » lors du Charlotte Pride Festical & Parade, le dimanche 18 août 2024

Les participants de One Voice Charlotte agitent des banderoles arc-en-ciel. One Voice est un groupe de chorale LGBTQIA et alliés, qui s’efforce d’accroître la compréhension et l’acceptation de ses membres pendant le festival et le défilé de la fierté de Charlotte le dimanche 18 août 2024

Les participants au défilé se rassemblent le long des côtés de la rue, agitant des éventails et des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel pendant le Charlotte Pride Festical & Parade le dimanche 18 août 2024