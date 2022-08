Le festival Elburn Days débute à Lions Park le week-end prochain – Shaw Local

L’un des week-ends les plus attendus d’Elburn revient au Lions Park du 19 au 21 août.

Elburn Days comprendra un défilé, des manèges de carnaval, de la musique live, de la nourriture, une exposition d’artisanat, une vente aux enchères 4H et un zoo pour enfants, du volley-ball dans la boue, une traction de tracteur et plus encore, selon un communiqué de presse.

Le café en plein air dispose d’un espace familial séparé. Le stationnement est gratuit, mais les dons sont appréciés.

Selon le communiqué, Elburn Days est la plus grande collecte de fonds annuelle pour Elburn Lions Park et Elburn Lions Charities. Le Elburn Lions Club organise chaque année les Elburn Days le troisième week-end complet d’août depuis de nombreuses années.

Le défilé partira à 18 h vendredi le long de la route 47 de Pierce Street à South Street.

Pour plus d’informations sur les horaires et les événements, visitez www.elburnlions.com.