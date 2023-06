Le festival écossais et les jeux des Highlands promettent un avant-goût de l’Écosse à Itasca – Shaw Local

L’Ecosse revient à « Aye-Tasca ». Les Écossais de Chicago ramènera le plus grand événement écossais du Midwest, le 37e festival écossais annuel et jeux des Highlandsà Hamilton Lakes à Itasca les vendredi et samedi 16 et 17 juin.

La célébration ajoute de nouvelles attractions aux favoris traditionnels, du caber toss (un énorme poteau effilé) et du haggis au Grade 1 – le plus grand championnat de cornemuses en Amérique du Nord, mettant en vedette des cornemuses et des tambours.

La nouveauté cette année sera des démonstrations de cuisine avec le chef Gary Maclean, le chef national de l’Écosse ; une expansion de la zone pour enfants, y compris une démonstration de cricket adaptée aux familles dirigée par Tom Melville, joueur de cricket américain, enseignant et auteur ; et l’occasion de rencontrer un cheval Clydesdale. Les Dogs of Scotland seront de la partie.

Tous les bénéfices iront aux Écossais de Chicago, l’une des plus grandes organisations culturelles écossaises au monde et la plus ancienne organisation caritative 501(c)(3) de l’Illinois, et leur principale organisation caritative, Caledonia Senior Living & Memory Care à North Riverside, a déclaré un communiqué de presse.

« Les Highland Games annuels ont été et continuent d’être notre événement le plus apprécié de l’année », a déclaré Gus Noble, président des Chicago Scots, dans le communiqué. « Cela permet aux participants de se faire sourire… en plus, cela leur donne l’occasion d’explorer la culture écossaise sans avoir à acheter un billet d’avion. Pour ceux qui aimeraient aussi aller en Écosse, nous ramenons notre populaire tombola avec un voyage en Écosse.

Au cours des 37 dernières années, le festival emblématique a attiré jusqu’à 15 000 participants chaque année pour découvrir la culture et le patrimoine écossais, et a proposé toutes les catégories de compétitions pour les athlètes, les danseurs, les musiciens et les canidés.

Le festival débutera à 13 h le 16 juin et débutera avec des champions nationaux et internationaux d’athlétisme lourd, ainsi que des compétitions de danse pour tous les âges, de la musique rock celtique en direct et des achats de kilts, de bijoux et d’autres trésors écossais.

Festival écossais et jeux des Highlands 2022 Un salon de l’automobile britannique est l’une des attractions du Scottish Festival & Highland Games. (Ashley Goodwin Studios/Ashley Goodwin Studios)

Les festivités continuent de 9h à 22h le 17 juin. Les participants peuvent déguster de la bière, du whisky et d’autres rafraîchissements tout en observant divers concours tout au long de l’après-midi, tels que les compétitions Full Pipe Band et l’athlétisme lourd masculin et féminin, avec des événements tels que le lancer de caber, le lancer de gerbe, le lancer de pierre et le lancer de marteau écossais.

Les clients peuvent se rendre au Celtic Rock Stage pour assister à des spectacles et assister à des concours tels que Haggis Hurling, Haggis Eating et Knobbly Knees. Les Jeux des Highlands se termineront par une cérémonie de clôture et un spectacle de groupe mettant en vedette plus de 1 000 joueurs de cornemuse et batteurs interprétant des sélections musicales traditionnelles, dont « Amazing Grace ».

Le festival aura lieu à Hamilton Lakes au 1 Pierce Place à Itasca, à I-290 et Thorndale Avenue. Pour informations et billets, visitez www.chicagoscots.org ou appelez le 708-442-7268. Le stationnement coûte 5 $ ou 8 $ pour un laissez-passer de deux jours. L’événement adoptera un nouveau lieu l’année prochaine.