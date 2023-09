Le festival du Palais de l’Or se termine en couleurs | Actualités, Sports, Emplois

LIMESTONE — Des rouges, des bleus, des jaunes et bien d’autres volaient dans les airs tandis que les appels de « Hare Krishna » » retentissait sur la pelouse du Palais d’Or lors de la Fête des Couleurs.

En raison des coûts élevés et de la baisse de la fréquentation, le festival a tenu sa dernière représentation samedi. Malgré sa fin, le directeur des communications du Palais de l’Or, Anuradha Imseng, a déclaré que le taux de participation pour cette année était « incroyable, » avec un « flux constant » de participants.

« C’était merveilleux aujourd’hui, avec tant d’habitants et de beaux visages qui sont sortis, et tout le monde semble vraiment heureux », dit Imseng. « Je n’aurais pas pu demander plus en termes de participation. »

La famille Vol était un groupe d’habitants de Moundsville qui se sont arrêtés au festival pour participer à un tir amical entre parents et enfants. Le père Michael Vol a déclaré qu’il était venu à la toute première représentation du festival, et bien que « pas grand chose n’a changé » concernant les activités du festival, il a désormais le « amusement supplémentaire » de participer à l’événement avec sa femme et ses quatre enfants.

« Cela ne ressemble à rien d’autre et mes enfants adorent lancer des couleurs » dit Vol. « C’est toujours un bon moment et beaucoup de plaisir avec les enfants maintenant. »

Une autre résidente de Moundsville, Beth Baumrucker, a amené sa fille et son fils au festival, les deux participant à un tir un peu moins amical.

« Ce que j’ai préféré, c’est de frapper mon frère avec les couleurs » a déclaré la fille de Baumrucker, Jenna Ferguson.

Malgré sa participation au lancer de couleurs pour « seulement 10 minutes » Baumrucker a déclaré qu’elle et ses enfants étaient déjà couverts « de la tête aux pieds. »

« À la seconde où vous marchez dans la foule, tout le monde commence à vous lancer des couleurs » ajouta Baumrucker. « Nous ne sommes là que depuis une heure et nous sommes déjà dans un état de désordre. »

Alors que de nombreux participants visitent le festival pour un après-midi de jeu de couleurs, Imseng a expliqué que le festival a une importance en tant que « fête traditionnelle indienne qui célèbre le printemps ».

« Après un long hiver en Inde, voici ce qu’ils doivent célébrer le printemps » dit Imsend. « En Inde, il neige généralement au printemps, donc l’eau et les couleurs se mélangent et créent un grand désordre. »

Le « grand désordre » de couleurs qui recouvre les participants à la fin de la journée est la partie préférée du festival d’Imseng, ajoutant que voir tout le monde décoré en couleur est un « un sentiment qui ne peut être égalé. »

« À la fin du festival, chaque personne est couverte de couleurs et on ne peut pas vraiment distinguer son appellation, qu’elle soit blanche, afro-américaine ou asiatique du sud-est », dit Imseng. « Tout le monde a ce moment où ils se ressemblent tous, et pour moi, c’est tellement précieux. »

D’autres ont ressenti cela « un moment précieux » au festival, avec le participant Gray Chaunmont disant que c’était « beau » pour voir les couleurs se répandre partout dans le Palais d’Or.

« Habituellement, c’est la chose la plus grossière au monde de jeter quelque chose au visage de quelqu’un, mais ici, c’est comme : « Ouais, vas-y » » dit Chaunmont. « C’est très amusant et c’est aussi magnifique. »

Alors que c’était la première fois qu’il assistait au Festival des Couleurs, Chaunmont a ajouté qu’il se rendait au Palais de l’Or depuis son État d’origine, le Maryland. « au moins une fois par an. »

« C’est si paisible ici, tout est si tranquille, c’est magnifique ici » dit Chaunmont. « Même si le festival est un peu plus bruyant, il y a quand même une certaine harmonie. »

Il a ajouté qu’il était heureux d’avoir fait le voyage pour assister au dernier festival, affirmant qu’il avait trouvé l’événement et le Palace of Gold lui-même. « différent de tout le reste en Virginie occidentale. »

« C’est ce qui rend la Virginie-Occidentale si spéciale : lorsque vous voyagez dans l’État, il se passe toutes sortes de choses étranges », dit Chaunmont. « En ce moment à Point Pleasant, il y a le Mothman Festival, et ici (près de) Moundsville, vous avez ce magnifique festival. »







