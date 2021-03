Le festival du film pour enfants repousse les limites, mêlant somber et doux

Le Festival international du film pour enfants de New York fait face à des défis inhabituels dans le développement d’une célébration cinématographique pendant une pandémie. Désormais, le festival, qui présentera sa première version entièrement en streaming du vendredi au 14 mars, propose également à son public des défis inhabituels.

En plus de voir sans ciller des jeunes aux prises avec des familles fracturées, des brimades et la puberté, le festival montre ce qui pourrait être sa caractéristique la plus grave et la plus mature à ce jour: « Haricots», Une autobiographie fictive du cinéaste canadien Cerf Tracey. L’action se déroule pendant ce que l’on appelle maintenant la crise d’Oka, un conflit en 1990 entre le peuple Mohawk et les autorités canadiennes au sujet des droits fonciers.

Le personnage central, une jeune fille Mohawk de 12 ans surnommée Beans, interprétée par Kiawentiio Tarbell, entame une rébellion personnelle parallèle au soulèvement de sa communauté. Recommandé pour les téléspectateurs de 14 ans et plus, le film comprend un langage obscène, de la violence et une scène déchirante dans laquelle un garçon plus âgé essaie de faire pression sur Beans pour qu’il pratique le sexe oral. C’est à peine ce que vous attendez d’un festival pour enfants, mais les organisateurs, qui cette année livrent 14 longs métrages, sept programmes de courts métrages et plus d’une douzaine d’événements diffusés en direct – tous disponibles pour la première fois aux familles à travers le pays – ont trouvé le film trop abouti et pertinent pour être mis de côté.