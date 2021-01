Mme Jackson, 50 ans, se retrouve maintenant en tant que leader dans un autre moment d’incertitude plus large. Elle a pris la direction du Festival du film de Sundance en février, juste avant que la pandémie ne s’installe véritablement aux États-Unis, et a passé l’année écoulée à pivoter encore et encore afin de se préparer pour la 37e édition de la vitrine du cinéma indépendant .

«C’était une libération d’énergie», a-t-elle déclaré dans une récente interview. «Une expression non verbale de quelque chose qui doit changer autour de moi menant ce programme et autour de nous en tant que communauté. Un peu d’esprit guerrier et aussi un léger hurlement, puisque nous ne savions pas ce qui allait arriver.

Devant commencer jeudi dans un cadre principalement virtuel (des projections en personne auront lieu dans certains théâtres d’art de 28 villes avec des nombres de virus inférieurs comme Atlanta, Houston et Memphis), Sundance 2021 est une expérience de haut niveau. Cela permettra à ceux qui n’ont jamais pu partager l’extravagance enneigée de la ville de ski – en raison du coût ou de l’emplacement éloigné – d’en faire l’expérience pour la première fois. Avec des horaires de projection fixés pour chaque film et des sessions de questions-réponses en direct à suivre, Mme Jackson et son équipe tentent de recréer l’énergie unique de Sundance, qui est la première destination du film indépendant américain depuis près de quatre décennies. .

Mme Jackson a rejoint Sundance en 2013, après avoir passé plus de 20 ans à Londres à travailler pour la BBC et Channel 4 et à produire des œuvres comme «20,000 Days on Earth» de Nick Cave, un quasi-documentaire qui prétendait montrer une journée singulière dans l’indie la vie de musicien, remplie d’événements inventés filmés dans des lieux fictifs.

Ceux qui la connaissent décrivent souvent Mme Jackson comme étant curieuse, ouverte et dotée d’un esprit vif. Elle s’engage également à aider les cinéastes.

«Elle pourrait en fait animer l’un des meilleurs talk-shows de fin de soirée, elle est si drôle et spirituelle», a déclaré Diane Weyermann, responsable du contenu chez Participant et ancienne directrice du programme de documentaires Sundance. Cette année, le participant fera ses débuts avec deux films à Sundance: le documentaire «My Name Is Pauli Murray» sur un avocat, activiste et poète noir non binaire qui a influencé à la fois Ruth Bader Ginsburg et Thurgood Marshall, et «Judas and the Black Messiah», le Warner Bros . film qui raconte l’histoire de Fred Hampton, le président de l’Illinois Black Panther Party.

Le documentariste Davis Guggenheim («An Inconvenient Truth») présente trois films au festival avec son studio Concordia. Il a dit que Mme Jackson apportait un changement bienvenu à une institution qui n’avait pas beaucoup évolué au fil des décennies.

«J’aime que ce ne soit plus seulement un festival pour quelques-uns: les quelques personnes qui pouvaient y aller, les quelques personnes qui pouvaient obtenir des billets», a-t-il déclaré. «C’est un nouveau monde courageux et elle est courageuse.»

Lorsqu’elle a repris le programme documentaire, Mme Jackson a reconnu qu’elle ne voulait pas que le genre devienne «L’apanage de l’élite», ouvert uniquement à ceux qui pourraient passer des années à collecter des fonds et à réaliser des films.