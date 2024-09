Le festival du film de Sundance ne se déroulera pas à Atlanta, mais se concentrera sur les petites villes

Parmi les six finalistes, Atlanta était de loin la plus grande métropole à prendre en considération. Le style et l’atmosphère d’Atlanta n’ont rien à voir avec la petite ville de Park City, propice au ski. Boulder, en comparaison, propose également des pistes de ski. Et Cincinnati, qui possède un front de mer attrayant, a proposé un financement très généreux.

Fin juillet, le comité de recherche de Sundance a visité chacune des villes, y compris Atlanta, qui a déroulé le tapis rouge avec des visites au Fox Theatre, au Woodruff Arts Center et au King Center et des rencontres avec le duo de musique vétéran Indigo Girls, le producteur de disques Dallas Austin, l’homme politique Jason Carter et les acteurs Danielle Deadwyler et Elaine Hendrix.

Atlanta a offert à Sundance 2 millions de dollars en incitations financières initiales et a créé un site Web détaillé vantant le respect de l’environnement de la ville, son éthique créative et sa diversité.

Christopher Escobar, qui dirige le Festival du film d’Atlanta et les cinémas Plaza et Tara, a déclaré que l’obtention de ce festival aurait été un atout majeur pour la ville, une façon de mettre en valeur la communauté créative en plein essor de la ville. Mais il savait aussi qu’Atlanta aurait été un tournant majeur pour Sundance, étant donné la différence de style et de personnalité de la ville par rapport à Park City, où Sundance a vu le jour il y a plus de quatre décennies. « J’apprécie l’ouverture d’esprit dont ils ont fait preuve à notre égard », a-t-il déclaré.

Escobar a également qualifié le processus de « point de ralliement » qui a réuni des responsables municipaux, des hommes d’affaires, des groupes à but non lucratif et des organisations artistiques.

« Nous avons acquis une perspective incroyablement utile sur notre ville et avons créé une feuille de route si nous voulons vraiment développer notre propre festival de cinéma de classe mondiale », a déclaré Escobar, notant que Sundance a forcé la ville à se regarder d’une manière différente de celle qu’elle fait lorsqu’elle court après de grandes conventions ou des événements sportifs.

Dans sa proposition au festival Sundance, la ville d’Atlanta a engagé des consultants extérieurs pour évaluer l’impact économique possible du festival sur la ville. Si plus de 120 000 personnes s’étaient présentées sur 10 jours, cela aurait rapporté à la ville 238,2 millions de dollars de dépenses nettes de visiteurs. Si Atlanta faisait passer le festival à 200 000 personnes, cela pourrait potentiellement attirer 392,4 millions de dollars de dépenses annuelles.

Kenny Blank, qui dirige le Festival du film juif d’Atlanta et qui faisait partie du comité d’accueil d’Atlanta dans le cadre des efforts déployés par la ville pour obtenir l’organisation du festival, a estimé que la ville avait présenté « un dossier solide et convaincant.[…]Même si nous n’avons pas été sélectionnés, ce n’est pas faute d’avoir fait des efforts. Seul Sundance connaît sa vision ultime de son futur lieu d’accueil, et nous sommes convaincus qu’ils prendront la meilleure décision en fonction de leurs besoins. Nous espérons que ce processus a forgé un lien plus profond entre Sundance et Atlanta, et nous sommes impatients d’explorer les possibilités de collaboration future. »

Le maire d’Atlanta, André Dickens, a déclaré que les responsables de la ville « remercient le Sundance Institute d’avoir considéré Atlanta comme finaliste pour accueillir le Sundance Film Festival. Atlanta est une ville de créateurs, d’artistes, de penseurs et d’acteurs et nous continuerons à mettre en valeur le talent que nous possédons et à souligner ce qui fait de cette ville un endroit si spécial : une ville diversifiée et accueillante où vous pouvez être vous-même. »