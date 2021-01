Le festival, qui a débuté jeudi, n’a peut-être pas les foules habituelles qui se promènent à Park City, dans l’Utah, mais il proposera toujours des films, des tables rondes et des événements virtuels à diffuser dans le confort de votre propre maison.

Un horaire de projection est disponible en ligne et des billets sont également disponibles en ligne, les films coûtant 15 $ par flux. Les billets à accès illimité sont épuisés.

Une fois que vous avez acheté des billets, vous avez accès à votre choix pendant 24 heures et pouvez visionner les films sur la plupart des appareils, y compris une télévision intelligente.

Pour Apple TV, Fire TV, Android et iOS, il existe une application Sundance Film Festival sur laquelle vous pouvez acheter des billets.

Il y a plus de 70 projections réparties tout au long de la semaine. Le festival se termine le 3 février.

Certains films font déjà le buzz sont les débuts de réalisateur de Robin Wright, « Land », le thriller psychologique « Knocking » et le dernier projet de Zoe Lister-Jones, « How It Ends ».

Les anciens succès de Sundance incluent «Jamais Rarement Parfois Toujours», «Whiplash», «Désolé de vous déranger», «Appelez-moi par votre nom», «Sortez» et «The Big Sick».