Le Festival du film de Sundance célèbre son passé et se tourne vers l’avenir | Divertissement

Anna Boden et Ryan Fleck se souviennent du sentiment d’être les petits nouveaux du Festival du film de Sundance.

En 2004, ils étaient venus à Park City, dans l’Utah, armés d’un court métrage « Gowanus, Brooklyn », de quelques cartes postales promotionnelles faites maison et de leurs rêves de percée. Leur court métrage a non seulement remporté un prix cette année-là, mais aussi suffisamment de soutien pour réaliser la version longue, « Half Nelson », qui gagnera plus tard. Ryan Gosling sa première nomination aux Oscars.

“Je me souviens m’être dit, oh mon Dieu, ce festival existe depuis environ 20 ans, c’est un festival tellement vieux”, a déclaré Boden dans une récente interview avec l’Associated Press. “Maintenant, 20 ans plus tard, nous sommes les personnes âgées.”

Bien sûr, le terme « ancien » est relatif lorsqu’il s’agit d’un festival de découverte comme Sundance, où les réalisateurs fraîchement sortis de l’école de cinéma peuvent se faire une chance. à une percée. Rappelez-vous, Kevin Smith n’avait que 23 ans lorsqu’il a amené « Clerks » à Park City. Comme beaucoup de leurs contemporains qui ont débuté à Sundance – y compris Steven Soderbergh, qui vient également avec un nouveau film, « Presence » – Boden et Fleck se sont lancés dans des projets plus importants, notamment “Capitaine Marvel.”

Mais la romance à Sundance ne s’est pas ennuyée.

Leur nouveau film débute jeudi, soirée d’ouverture de la 40ème édition du festival, au célèbre théâtre Eccles. “Freaky Tales” est une lettre d’amour adressée à la ville natale de Fleck, Oakland, dans les années 1980. ses sports, musique, histoire et films de l’époque — avec Pierre Pascal, Jay Ellis, Dominique Thorne et Ben Mendelsohn.

“C’est un film pour cinéphiles”, a taquiné Boden. “Il a un pied dans la réalité, puis un pied se lance dans le fantasme.”

La première journée accueille également les premières mondiales de plusieurs documentaires de grande envergure, dont Jesse Moss et Amanda McBaine « L’État des filles » Yance Ford « Power » et « Frida », réalisés par la rédactrice en chef nominée aux Emmy Carla Gutiérrez, et en lice dans la compétition documentaire américaine.

En tant qu’immigré et ancien étudiant en art, Gutiérrez admire depuis longtemps Frida Kahlo. Dans « Frida », elle utilise les mots de Kahlo tirés de son journal, de ses lettres et de ses essais pour permettre à l’artiste de raconter sa propre histoire.

“En découvrant ses propres mots et sa propre voix, je pense que ce que nous présentons est une nouvelle façon d’entrer dans son monde, dans son esprit et son cœur et de vraiment comprendre l’art d’une manière plus intime et plus brute”, a déclaré Gutiérrez.

Parmi les autres documentaires attendus diffusés dans diverses sections, citons « Filles », sur quatre jeunes filles réunissant leurs pères incarcérés lors d’un bal, « Gaucho Gaucho », de Les cinéastes de « Les chasseurs de truffes », « Sue Bird : In the Clutch », « DEVO », « Super/Man : The Christopher Reeve Story », « Seeking Mavis Beacon » et « The Greatest Night in Pop », avec des images inédites sur la réalisation de «Nous sommes le monde». Les programmeurs prédisent également que “Will & Harper”, sur un road trip que Will Ferrell fait avec son amie de 30 ans qui s’est révélée être une femme trans, plaira beaucoup au public.

Comme toujours, une armée de célébrités est attendue à Park City, dont Kristen Stewart, avec deux films buzz (“Love Me” et “Love Lies Bleeding”), Saoirse Ronan, Kieran Culkin, Sebastian Stan, Glen Powell, Woody Harrelson, Steven Yeun, Lucy Liu, Danielle Deadwyler, Aubrey Plaza, Melissa Barrera et Laura Linney.

Chiwetel Ejiofor présente également son deuxième long métrage, “Rob Peace”, un drame biographique sur la vie tragiquement courte d’un enfant brillant d’East Orange, dans le New Jersey, qu’il a écrit, réalisé et dans lequel il joue aux côtés de Jay Will, Mary J. Blige. et Camila Cabello.

“J’ai eu la chance d’être là à plusieurs reprises en tant qu’acteur et réalisateur”, a déclaré Ejiofor. « C’est un rêve d’emmener ce film là-bas aussi. C’est une histoire américaine, c’est un film indépendant et il veut s’inscrire dans ce monde-là.

Les programmateurs de Sundance ont sélectionné 17 435 candidatures pour arriver aux 83 longs métrages projetés au cours des 10 jours, mettant en vedette un mélange diversifié de talents derrière la caméra. Il y a de nouveaux projets épisodiques de Debra Granik et Richard Linklater, ainsi que 31 premiers longs métrages.

Gutiérrez fait partie de ces nouveaux réalisateurs, tout comme Titus Kaphar, un artiste contemporain acclamé et MacArthur Fellow qui fait ses débuts narratifs avec le titre du concours « Exhibiting Forgiveness ». Avec André Holland et Aunjanue Ellis-Taylor, Kaphar utilise ses propres peintures pour raconter l’histoire très personnelle d’un artiste qui reçoit la visite de son ex-père (John Earl Jelks). Il voulait trouver un moyen de parler à ses enfants de son expérience de vie et d’examiner le traumatisme générationnel dans un nouveau média, et il est honoré de bénéficier du soutien du festival.

“Mes films préférés sont les films de Sundance”, a déclaré Kaphar. “Etre admis dans cette nouvelle communauté d’artistes, une communauté de réalisateurs et de cinéastes… c’est assez extraordinaire.”

L’excitation n’est pas perdue pour les piliers de Sundance comme Jesse Eisenberg, qui participe au festival depuis « Le calmar et la baleine ». Cette année, il présente un film qu’il avait envie de faire depuis presque aussi longtemps. Dans « A Real Pain », qu’il a écrit et réalisé, il incarne un Américain qui se rend en Pologne avec son cousin (Culkin) pour voir d’où venait leur défunte grand-mère, survivante de l’Holocauste.

« Il s’agit de la façon dont nous percevons la douleur moderne par rapport à la douleur historique, mais pas de manière didactique. Je ne voulais pas que le film ressemble à un devoir”, a déclaré Eisenberg. “Je voulais que ce soit drôle et léger et seulement contemplatif comme ça rétrospectivement.”

Et chacun a sa propre façon de vivre ses films à Sundance. Boden et Fleck attendent avec impatience une foule « bruyante » à Eccles. Eisenberg sortira probablement lorsque les lumières s’éteindront – il sait par expérience que cela le rend trop anxieux.

“Mes nerfs sont un peu redirigés vers l’espoir que les gens l’apprécieront d’une manière holistique, plutôt que simplement mon jeu d’acteur”, a déclaré Eisenberg. Il apparaît également dans un autre film très attendu : « Sasquatch Sunset », de David et Nathan Zellner, dans lequel lui et Riley Keough sont méconnaissables en tant que famille de, oui, sasquatches.

Le festival fondé par Robert Redford est avant tout avant-gardiste, mais il prend le temps d’apprécier l’art issu de Sundance au cours de quatre décennies. Jetez simplement un œil au « top 10 de tous les temps » publié mardi, voté par plus de 500 cinéastes, critiques et membres de l’industrie. La liste des classiques comprend : « Blood Simple » de Joel et Ethan Coen (10e), « sex, lies and videotape » de Soderbergh (sixième), « Get Out » de Jordan Peele (troisième) et « Whiplash » de Damien Chazelle (premier).

La question est maintenant de savoir ce qui ressortira du festival 2024. Le public verra-t-il les prochains « Before Sunrise », « Memento », « Y tu mamá también », « Little Miss Sunshine » ou « Reservoir Dogs » et d’autres films qui ont transcendé leurs humbles racines indépendantes pour devenir des classiques de tous les temps ? Y aura-t-il un autre nominé ou gagnant aux Oscars ?

Le directeur du festival, Eugene Hernandez, a noté un dynamisme dans la programmation qui lui a rappelé ses premiers jours au festival, dans les années 1990.

“C’est une combinaison tellement riche et riche de films qui, je pense, témoignent d’une créativité vraiment sauvage et aventureuse”, a déclaré Hernandez. “C’est vraiment nourrissant dans une année où nous reconnaissons et marquons cette 40e édition de Sundance.”

Le Sundance Film Festival se déroule du jeudi au 28 janvier.