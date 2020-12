Parmi les longs métrages de la programmation, 47% sont réalisés par une ou plusieurs femmes, selon le Festival.

Parmi ces œuvres figurent les débuts de réalisateur de Robin Wright, « Land » dans lequel elle joue également, et « Passing », réalisé par Rebecca Hall et mettant en vedette Ruth Negga et Tessa Thompson.

« La solidarité a été un principe d’animation ici à l’Institut Sundance alors que nous travaillons à réinventer le Festival pour 2021, car il n’y a pas de Sundance sans notre communauté », a déclaré le fondateur et président de l’Institut Sundance, Robert Redford, dans un communiqué de presse.

D’autres projets avec des noms notables incluent le documentaire de Questlove, «Summer of Soul» et «Prisoners of the Ghostland», avec Nicholas Cage.