Le Festival du film de Berlin met en lumière les tensions israélo-palestiniennes et d’autres problèmes

Le 74e Festival international du film de Berlin s’ouvre jeudi avec la première mondiale de “Small Things Like These”, mettant en vedette l’homme du moment Cillian Murphy.

Murphy, favori aux Oscars le mois prochain pour son tour dans “Oppenheimer”, incarne un marchand de charbon dans l’Irlande des années 1980 qui découvre des secrets choquants gardés par le couvent de sa ville. Basé sur un roman irlandais, le drame réunit Murphy avec le réalisateur de « Peaky Blinders » Tim Mielants et ses co-stars Eileen Walsh, Michelle Fairley et Emily Watson. Le film explore les blanchisseries irlandaises de la Madeleine, des institutions catholiques du XVIIIe à la fin du XXe siècle destinées à réformer celles considérées comme des « femmes déchues ».

La politique n’est jamais loin de l’agenda de la Berlinale, mais c’est l’actualité guerre à Gaza cela risque de susciter débats et manifestations. Les directeurs du festival Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian, qui quitteront leurs fonctions après cette année, ont exprimé leur objectif d’un « dialogue ouvert » autour de la guerre. Lorsqu’ils ont présenté le programme de cette année, ils ont déclaré qu’ils étaient « préoccupés de voir que l’antisémitisme, le ressentiment anti-musulman et les discours de haine se propagent en Allemagne et dans le monde ».

De nombreux films et documentaires soutiennent cette année cette volonté de dialogue, notamment le documentaire « No Other Land ». Il s’agit de la violence des colons israéliens en Cisjordanie et de l’amitié improbable qui se noue entre un activiste palestinien et un journaliste israélien, dirigé par un collectif palestino-israélien.

La Berlinale s’est également associée à des militants sociaux pour créer le projet « Tiny Space », avec une petite cabane intimiste installée pendant plusieurs jours près du tapis rouge où les festivaliers peuvent discuter et débattre de la crise au Moyen-Orient.

Mais ces efforts n’ont pas empêché certains, notamment le réalisateur ghanéen Ayo Tsalithaba et l’artiste indo-américain Suneil Sanzgiri, de retirer leurs films du festival en signe de protestation. Le soutien de l’Allemagne à Israël.

Parallèlement, le festival, qui défend depuis longtemps les réalisateurs iraniens, a demandé à Téhéran d’autoriser le duo de réalisateurs Maryam Moghaddam et Behtash Sanaeeha à y assister cette année. Ils doivent présenter leur nouveau film « My Favorite Cake » mais se heurtent à une interdiction de voyager de la part des autorités iraniennes. La Berlinale a déclaré dans un communiqué que leurs passeports avaient été révoqués et qu’ils risquaient d’être jugés en relation avec leur travail d’artiste et de cinéaste. Le film, qui concourra pour le premier prix, l’Ours d’Or, raconte l’histoire d’une femme qui décide de vivre ses désirs dans un pays où les droits des femmes sont fortement restreints. Le précédent film du duo, « Ballade d’une vache blanche », a été présenté en première en compétition à Berlin en 2021.

La politique est à nouveau en jeu en ce qui concerne la liste des invités du festival. La semaine dernière, les organisateurs ont invité des représentants du Alternative d’extrême droite pour l’Allemagne fête, ou AfD, au gala d’ouverture. Cinq hommes politiques de l’AfD étaient attendus car les membres de tous les partis de la législature du Land de Berlin sont invités à des événements soutenus par des fonds publics. Ces dernières semaines, l’Allemagne a connu de grandes manifestations contre l’extrême droite à la suite d’informations selon lesquelles des extrémistes se seraient réunis pour discuter de l’expulsion de millions d’immigrés, dont certains avaient la nationalité allemande, et que certains membres de l’AfD étaient présents.

Le festival a déclaré dans un communiqué que « l’AfD et nombre de ses membres et représentants ont des opinions profondément contraires aux valeurs fondamentales de la démocratie ». La dirigeante de la branche berlinoise de l’AfD, Kristin Brinker, a accusé le festival de céder à la pression des « militants de la politique culturelle ». Elle a soutenu que les artistes défendaient « la liberté, la diversité et la pluralité », mais que les organisateurs de festivals faisaient le contraire.

L’actrice kényane-mexicaine Lupita Nyong’o sera la première présidente noire du jury de la Berlinale de cette année. L’acteur oscarisé sera rejoint dans le jury par les acteurs-réalisateurs Brady Corbet et Jasmine Trinca, ainsi que par les réalisateurs Ann Hui, Christian Petzold et Albert Serra, aux côtés de l’écrivaine ukrainienne Oksana Zabuzhko.

La présidente du jury de l’année dernière, Kristen Stewart, reviendra à Berlin avec le thriller des années 80 « Love Lies Bleeding », une histoire de musculation, de crime et de vengeance. D’autres titres éclectiques mettant en vedette de grands noms incluent Adam Sandler dans le rôle d’un astronaute solitaire dans « Spaceman », basé sur un roman tchèque ; Stephen Fry et Lena Dunham en tant que père et fille dans « Treasure » ​​lors d’un road trip à travers la Pologne postcommuniste ; et Sebastian Stan de Marvel est méconnaissable dans le thriller psychopathe « A Different Man » en tant qu’acteur transformé par une chirurgie de reconstruction faciale.

Martin Scorsese recevra un Ours d’Or honorifique pour l’ensemble de sa carrière lors d’une cérémonie le 20 février. Isabelle Huppert reviendra à Berlin pour récupérer l’œuvre non réclamée de sa vie datant de 2022, lorsque l’icône du cinéma français ne pouvait pas y assister. Elle revient cette année avec le film « A Traveler’s Needs » du cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo.

Le festival se déroule jusqu’au 25 février.