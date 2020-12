La compétition du festival aura lieu dans le cadre de l’événement de mars, et un jury à Berlin sélectionnera les lauréats, a ajouté le communiqué. Les cinéphiles de Berlin pourront voir les participants lors d’un événement distinct en juin, comprenant des projections en plein air ainsi que des présentations dans les salles de cinéma.

Contrairement à Cannes, le Festival du Film de Venise n’a pas encore élaboré de plans d’urgence et ses organisateurs ont l’intention d’aller de l’avant comme d’habitude, en septembre. « Bien sûr, nous ne savons pas quelle sera la situation », a déclaré Alberto Barbera, directeur artistique du festival, lors d’un entretien téléphonique, « mais nous avons eu la chance de poursuivre le festival cette année sans aucun problème, donc l’année prochaine devrait être encore mieux.

Plus tôt cette année, Cannes a été reportée à la dernière minute en raison de la pandémie. Les organisateurs ont fini par organiser une édition «spéciale» en octobre, avec juste une poignée de films et peu du glamour habituel du festival. Cet événement n’a pratiquement pas retenu l’attention des médias.

«Ensuite, si nous considérons que mai ne sera pas possible, nous travaillerons sur de nouvelles dates, de fin juin à fin juillet», a-t-elle ajouté. Quelle que soit la date du festival, ce sera « un Cannes » classique « , avec un programme complet et des stars sur la Croisette, a déclaré Mme Belloulid.

Le Festival du film de Venise de cette année présentait des masques obligatoires et un manque flagrant de superproductions, mais il était encore largement considéré comme un succès, étant donné qu’il s’agissait de l’un des rares événements culturels internationaux majeurs à se produire en 2020.

Aucune transmission du coronavirus n’a été signalée au cours de l’événement de 11 jours, a déclaré M. Barbera, ce qui suggérait que les mesures avaient été un succès. Un élément de distanciation sociale pourrait être encore en place en 2021, a-t-il ajouté, mais cela dépendrait de l’état de la pandémie.

M. Barbera a déclaré que tout changement dans les calendriers des festivals du film, suite au déménagement de la Berlinale, était peu susceptible d’affecter les dates de sortie des films. Les principaux studios et distributeurs ne commenceront à sortir des films que lorsque les salles de cinéma rouvriront, a-t-il déclaré.

«Je pense que la majorité des grands films attendront jusqu’à l’automne», a-t-il déclaré, «ce pourrait donc être une chance énorme pour les quelques festivals, comme nous, Toronto, New York.»

Le Festival du film de Berlin a déclaré dans son communiqué de presse qu’il était toujours en pourparlers avec ses sponsors, y compris le gouvernement allemand, sur le budget de ses nouveaux événements. Il a dit qu’il n’avait d’autre choix que de retarder. «La Berlinale tient à souligner une fois de plus que la santé et le bien-être de tous les invités et employés passent en premier dans tous les aspects de la planification», indique le communiqué de presse.