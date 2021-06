Le festival du chien de Yulin en Chine est toujours en cours malgré les efforts des militants pour les animaux et les risques liés à la santé

Le festival du chien de Yulin est un événement annuel de 10 jours où plus de 10 000 chiens sont consommés en Chine. De nombreuses organisations pro des droits des animaux ont exprimé leurs inquiétudes contre le festival. Ils ont continuellement invoqué des raisons qui indiquent qu’il existe de nombreux risques pour la santé liés au festival. Selon un rapport du Mirror, plus de 5 000 animaux devraient être abattus au cours des 10 prochains jours dans le cadre du festival Yulin Dog. Des preuves photographiques révèlent que les vendeurs impliqués dans l’événement sont déjà en train d’abattre et de vendre les animaux à fourrure à Yulin, dans la province du Guangxi.

Le rapport mentionne également que les militants des droits des animaux ont fait de leur mieux pour sauver autant de cabots que possible. Ils ont récemment récupéré un camion qui transportait les animaux à quatre pattes et les ont secourus. Un militant des droits des animaux a informé qu’ils sont en mesure de mettre la main sur ces camions grâce à des failles légales. Il a informé que parfois ces chauffeurs de camion n’ont pas de papiers complets et afin d’être sauvés, ils donnent les chiots pour se soustraire aux poursuites.

À ce jour, les militants ont trouvé huit stands sur le marché de Dongkou, un autre ensemble de 18 stands a été repéré sur le marché de Nanqiao. Les autorités concernées de Yulin ont clairement déclaré que l’abattage d’animaux vivants est désormais illégal. Ceux qui sont pris en flagrant délit devront en assumer les conséquences, notamment le paiement de grosses amendes. Les organisations de défense des animaux ont fait pression sur les autorités pour qu’elles appliquent en permanence cette nouvelle loi. Des rapports ont été envoyés au ministère chinois de l’Agriculture qui mentionne clairement que les chiens sont « des amis, pas de la nourriture ».

Les militants mentionnent également que les responsables ont affirmé qu’ils avaient renforcé le processus de contrôle aux points de contrôle sur les autoroutes. Cependant, beaucoup d’entre eux pensent que malgré cela, de nombreux camions transportant des animaux circulent librement. Un autre militant des droits des animaux a affirmé que l’arrêt des camions à chiens devrait être la priorité absolue des autorités du Guangxi, car le risque de maladie est très élevé.

