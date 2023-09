Le Festival des récoltes d’automne aura lieu le 11 octobre | Actualités technologiques de Virginie

De : Services de restauration

Quoi : Festival des récoltes d’automne

Quand : mercredi 11 octobre

Où : Champ Dietrick

Horaires : 11h – 15h

Sans coût

Rejoignez-nous au Festival des récoltes d’automne le 11 octobre et aidez à célébrer la saison ! Découvrez le système alimentaire à chaque étape : de la ferme à la table, en passant par la poubelle. Nous avons mis un accent particulier sur les options locales et durables pour cet événement ; venez découvrir les aliments locaux et du campus, les majors durables, les jeux et bien plus encore !

Dégustez les produits de Homefield Farm directement auprès des chefs de nos incroyables services de restauration ! Peignez une citrouille cultivée sur le campus avec vos amis ! Rencontrez un membre de l’équipe du Collège d’agriculture et des sciences de la vie ! Prenez une collation au VT Meat Lab ! Profitez de la musique et jouez à des jeux ! Et bien plus!

Échantillons GRATUITS et SWAG de Rookies, VT Dining, VT Meat Lab, CALS et plus encore jusqu’à épuisement des stocks.