Le festival des lanternes a utilisé à tort la terre des Six Nations, en Ontario, selon un membre de la communauté à propos d’un événement chaotique

Un résident de Six Nations, en Ontario, la réserve des Premières Nations où une société d’événements basée aux États-Unis a organisé un festival de lanternes controversé le week-end dernier, affirme que les lois locales sur l’utilisation des terres sont différentes de celles des autres juridictions et doivent être respectées.

“Ces organisateurs doivent comprendre que les terres autochtones ne doivent pas être considérées comme un terrain vague [where] nos territoires et la sécurité de notre peuple n’ont pas d’importance”, a déclaré Rick Monture, Mohawk du clan Turtle, à CBC Hamilton jeudi.

Le Festival des lumières a eu lieu dans une ferme des Six Nations le 20 août, malgré les inquiétudes de la communauté concernant les autorisations et la sécurité. De nombreux détenteurs de billets, dont certains venaient de plus de 100 kilomètres, ont été refoulés par la police des Six Nations, tandis que d’autres ont pu rejoindre la propriété et lâcher des lanternes.

Monture a déclaré que si certaines municipalités comme Toronto ont interdit les lanternes célestes, Six Nations fait partie des réserves qui n’ont pas les mêmes lois, ce qui “crée une échappatoire” pour les organisateurs d’événements.

“Ils ne se soucient pas de savoir si cela cause un préjudice ou une menace potentielle à la communauté … Je mettrais carrément la responsabilité sur les organisateurs de l’événement”, a déclaré Monture, qui est également professeur agrégé à l’Université McMaster dans les départements d’anglais, culturel et études autochtones.

Suite aux appels de nombreux détenteurs de billets pour un remboursement et des explications plus complètes, l’organisateur du festival a déclaré à CBC Hamilton cette semaine qu’il comptait sur le lieu pour s’assurer que l’événement du week-end dernier puisse se dérouler.

“Nous avons fait tout ce que le site nous avait dit de faire”, a déclaré Drew Dunn, directeur de Viive Events, basé aux États-Unis.

L’événement, qui s’est tenu sur la même propriété en 2019, avait suscité des inquiétudes chez les membres de la communauté des Six Nations avant qu’il ne se reproduise cette année. La police des Six Nations, qui a qualifié l’événement de «non autorisé», a bloqué le secteur et, selon un voisin, il s’est transformé en «chaos».

“Ils ont dit qu’ils s’en occupaient”, a déclaré Dunn à propos du propriétaire. “Je suis le premier à admettre que ça ne s’est pas passé comme nous le voulions.”

CBC n’a pas pu joindre le propriétaire et Dunn n’a pas fourni plus d’informations sur le lieu.

Comment la nuit s’est déroulée

Viive Events est la société basée dans l’Utah à l’origine du festival The Lights, où les gens allument une lanterne et la laissent voler dans le ciel.

Les festivals ont lieu aux États-Unis et au Canada et ont déjà suscité des inquiétudes. L’événement des Six Nations, annoncé comme ayant lieu dans la région de Toronto le 20 août, a été organisé à distance, a déclaré Dunn.

L’entreprise a organisé l’événement sur une propriété privée, la Johnson Farm.

La réserve des Premières nations abrite également la plus grande forêt carolinienne du sud de l’Ontario.

Rick Monture a eu des mots forts pour les organisateurs de The Light Festival, qui a eu lieu dans la réserve des Premières Nations le 20 août. (Université McMaster)

Terri Monture vit à côté de la ferme et a décrit une scène de “chaos” samedi soir – des routes sombres bordées de voitures, des gens essayant de se rendre sur les lieux malgré le blocage de la police.

Elle a dit avoir parlé à au moins une personne qui ne savait pas que la zone était une réserve. Elle leur a dit qu’ils n’étaient pas censés être là et que « notre conseil de bande et notre conseil héréditaire ont condamné [the event].”

Au moins une lettre officielle de la communauté signée par Mark Hill, chef du conseil élu, a été envoyée aux organisateurs avant l’événement, disant qu’il était trop dangereux de lâcher des lanternes et que les organisateurs n’avaient pas le pouvoir de le faire.

Lorsqu’on lui a demandé si Viive Events avait pris contact avec le conseil élu ou le Haudenosaunee Confederacy Chiefs Council (HCCC) – les chefs traditionnels et héréditaires de la réserve – Dunn a répondu qu’il n’était pas sûr et qu’il devait vérifier.

Le HCCC a refusé de commenter.

Alors qu’il y avait une annonce des organisateurs le jour de l’événement demandant aux quelque 5 000 détenteurs de billets de ne pas faire voler les lanternes, certaines ont flotté dans le ciel samedi soir.

D’autres ont été refoulés par la police des Six Nations, qui a déclaré cette semaine qu’elle enquêtait et pourrait porter des accusations.

Dunn a déclaré que les organisateurs ne savaient pas que la police était arrivée à l’événement et refoulait les gens. Il a déclaré que l’entreprise ne pouvait pas entrer en contact avec la police, ce qui, selon lui, était la raison de leur retard avec une déclaration publique. La société a publié une note en ligne dimanche soir s’excusant “pour toute confusion et inconvénient”.

“Nous étions confus en tant que participants … personne ne voulait me parler”, a déclaré Dunn, ajoutant qu’il n’avait entendu parler d’aucune accusation potentielle de la part de la police.

La police des Six Nations n’a pas répondu aux questions de CBC Hamilton.

La société événementielle dit qu’elle suit les «protocoles corrects»

Dans un communiqué publié mardi, Hill a déclaré que l’événement représentait “un mépris total pour la sécurité et le bien-être des habitants des Six Nations”.

Une famille a eu du mal à se rendre au sillage d’un parent à cause du trafic lié à l’événement, a-t-il déclaré.

“Il est inacceptable que des organisations extérieures pensent qu’elles peuvent exploiter notre souveraineté à leur propre avantage en organisant des événements sur le territoire qui n’ont que peu ou pas d’avantages pour notre communauté”, a-t-il écrit.

Rick Monture s’est dit particulièrement bouleversé par une partie de la déclaration des organisateurs dimanche, qui disait qu’ils étaient heureux pour ceux qui ont pu lâcher leurs lanternes.

Ils disaient essentiellement “c’est bien pour vous d’avoir désobéi à la police et d’avoir menacé la vie et le bien-être des gens de la communauté”, a déclaré Monture.

Lorsque Dunn a été interrogé sur les préoccupations de la communauté et des détenteurs de billets, il a déclaré qu’il n’y avait jamais eu un seul incendie au cours des cinq années d’existence de l’événement.

La société passe par “tous les protocoles corrects”, a-t-il ajouté.

Les organisateurs du Festival des lumières disent qu’ils fixent une autre date pour l’événement afin de rattraper l’événement du week-end dernier à Six Nations qui, selon eux, a causé “de la confusion et des inconvénients” aux détenteurs de billets. (globetrotter.mitul.kathuria/Instagram)

“Tout le monde n’aime pas l’événement, c’est comme n’importe quoi dans la vie … cela fait partie d’un événement spécial”, a déclaré Dunn.

“Les gens ne se rendent pas compte des milliers de personnes qui vont là-bas parce qu’elles ont perdu un être cher ou qu’elles commencent à faire un travail… c’est ce que nous donnons aux gens.”

Il a dit que le lieu lui-même est une propriété privée et qu’ils peuvent organiser un événement quand ils le souhaitent. Il a également déclaré que l’événement s’était bien déroulé lorsqu’il s’y était déroulé en 2019.

Terri Monture avait précédemment déclaré à CBC que l’événement avait soulevé certaines inquiétudes.

Organisateurs émettant des remboursements limités

Dunn a déclaré que Viive travaillait avec les clients pour rembourser certains avec des billets, mais pas tous.

“Quand un musicien part en tournée et que l’artiste perd sa voix, ils ne remboursent pas tout le monde, ils reprogramment”, a déclaré Dunn.

La société a 52 plaintes enregistrés auprès du Better Business Bureau (BBB), beaucoup d’entre eux autour de l’accès aux remboursements et / ou des événements n’ayant pas lieu.

“Les consommateurs contactent l’entreprise pour obtenir des remboursements et ne parviennent pas à les atteindre”, indique le site Web.

Cependant, Dunn a déclaré: “Nous ne sommes pas ici pour voler de l’argent, nous ne sommes pas ici pour être une arnaque, nous sommes ici pour organiser un événement génial pour les gens.”

La section des questions fréquemment posées du festival indique que les billets ne sont pas remboursables, sauf si le client opte pour le plan de protection contre le remboursement.

L’autre chance d’obtenir un remboursement est si l’événement est annulé et qu’une nouvelle date n’est pas fixée dans les 90 jours suivant l’événement d’origine.

Dunn a déclaré que Viive espère organiser un autre événement en Ontario d’ici octobre, mais a déclaré qu’il n’aura pas lieu à la Johnson Farm.

Au lieu de cela, ce sera dans une municipalité qui soutient l’événement, a-t-il déclaré.

“Nous travaillons jour et nuit pour trouver un autre lieu pour le faire de la bonne façon afin que ces personnes puissent vivre à quel point c’est un événement cool.”