Le Festival des épouvantails d’Ottawa nomme les épouvantails gagnants et le chili – Shaw Local

Plus de 40 épouvantails ont été créés par des familles, des entreprises et des organisations et exposés samedi dans le cadre du Festival des épouvantails d’Ottawa. Les gagnants ont été nommés dans cinq catégories différentes.

De plus, Lowe Maintenance a remporté le premier concours Battle the Buffalo Chili.

Familles et individus

Cheminée : épouvantail Paw Patrol par Kelly Caraynoff

Deuxième place : intervenants d’urgence, travailleurs médicaux et épouvantail sacré par Chapel Street Collective

Troisième place : Grove de Sesame Street, de Joseph Leslie

Associations à but non lucratif

Première place : Épouvantail du héros en nous tous, Comté de La Salle CASA

Deuxième place : bénévole communautaire, United Way of Eastern La Salle County

Troisième place : Épouvantail Superman, Panier de provisions communautaire d’Ottawa

Écoles

Première place : Épouvantail des enseignants, Bryanne Ganier et Central School

Deuxième place : Spiderman et Captain America, école primaire de Marseille

Troisième place : Des gens ordinaires qui se font des épouvantails extraordinaires, Conseil des élèves de deuxième année

Entreprises

Première place : Wolverine de That Quirky Couple

Deuxième place : Harvest Goddess du CatsEye Wine Bar

Troisième place : Thunderbird de Heartland by Hand

Institutions financières

Première place : Lakshmi, déesse de la richesse, First National Bank of Ottawa

Deuxième place : Spiderman et le cambrioleur, SOCU

Troisième place : Wiley Wabbit Kids Club, Financial Plus Credit Union