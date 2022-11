Le Festival des arbres revient à Morris – Shaw Local

La société historique et musée du comté de Grundy a ouvert jeudi sa collecte de fonds annuelle pour le Festival des arbres. (Maribeth Wilson)

COMTÉ DE GRUNDY – Chaque année, la Société historique et musée du comté de Grundy ouvre ses portes pour sa collecte de fonds Festival of Trees où des dizaines d’arbres de Noël décorés représentant tous plusieurs thèmes sont exposés pour une vente aux enchères silencieuse parmi les fossiles, les artefacts et les photos du musée.

«Nous transformons tout ce musée en un paradis hivernal et les gens adorent entrer et se promener. Je veux dire que nous avons des gens de partout, pas seulement du comté de Grundy, et ils reviennent chaque année », a déclaré Sandi Drensfeldt, bénévole et décoratrice.

Le Festival of Trees est la plus grande collecte de fonds pour la Société historique du comté de Grundy et il est organisé en collaboration avec Home for Holidays, tous les bénéfices vont au musée et à la communauté.

Cet arbre « Candyland » a été décoré par : Pat Clemmons, Mary Jo Darin, Dawn Kuhn, Peg Lamping, Sue Putlak et Mary Baudinoto (Maribeth Wilson)

Certains des arbres sont décorés de façon traditionnelle, tandis que d’autres sont décorés avec un phénomène spécifique de la culture pop à l’esprit, comme l’arbre “Stranger Things” offert par JoEllyn Johnson, Tim et Ashley Wills et décoré par Kaylee et Wills.

“Nous avons beaucoup de décorateurs clés et nous essayons de tout garder à jour pour inclure tout ce qui est actuellement populaire”, a déclaré Dresfeldt.

“En ce moment, je dirais que l’arbre du golf et bien sûr, l’arbre ‘Stranger Things’, sont ceux que les gens viennent regarder”, a-t-elle déclaré.

Cette année, les sapins se parent d’ornements de toutes sortes, y compris des paillettes, des paillettes, des nœuds et même des ballons de football. Il y avait un arbre à bonbons, un arbre “Minion” et un camion vintage transportant un arbre à la maison pour les vacances fabriqué par Century 21 Coleman-Hornsby.

Tous les arbres, centres de table, couronnes et diverses pièces de décoration de vacances seront disponibles pour le visionnement du 10 au 26 novembre les jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 15 h avec des heures prolongées le vendredi 25 novembre de 10 h à 19 h et samedi 26 novembre à partir de 10 h jusqu’à la fin de l’enchère en ligne, qui commencera à se terminer à 17 h

Arbre de Noël « Stranger Things » offert par JoEllyn Johnson, Tim et Ashley Wills et décoré par Kaylee et Wills à la Grundy County Historical Society pour le Festival of Trees. (Maribeth Wilson)

Deux tombolas différentes sont organisées – trois tombolas spéciales avec trois prix distincts et plusieurs tombolas de vacances. Les billets pour le tirage spécial coûtent 5 $ pièce ou 5 $ pour 20 $ avec un séjour de 7 nuits dans une maison d’une chambre sur un terrain de golf à Galena, IL, une table de vacances pour quatre ou un téléviseur intelligent Samsung de 55 pouces.

Le tirage au sort des fêtes coûte 1 $ par billet, 5 $ pour 6 billets ou une envergure (longueur de deux bras) pour 20 $. Les prix comprennent un traîneau de vacances, un gnome de Noël, un bonhomme de neige géant et un coussin de sol Ronni la vache. La vente des billets se termine le sam. 26 nov. à 17 h

Tous les gagnants seront informés le samedi. 26 novembre, avec des heures de ramassage disponibles le dimanche. Le 27 novembre de 12h à 15h à la Société historique et musée du comté de Grundy. La livraison locale est disponible le lundi 28 novembre en soirée moyennant des frais de 25 $. Bonne chance!

La communauté peut enchérir et voir au musée ou en ligne sur, richardaolson.com, l’enchère se termine le samedi. 26 nov. à 17 h

Quoi: Fête des Arbres

Lorsque: 10 h à 15 h du jeudi au samedi 10 au 19 nov., 10 h à 19 h le vendredi 25 nov. et 10 h à 17 h le samedi. 26 novembre

Où: Société historique du comté de Grundy, 510 W. Illinois Ave. à Morris