Le festival de peintures murales apporte une touche de couleur dans les rues d’Halifax

Quinpool Road à Halifax a accueilli 15 nouvelles murales samedi avec des performances en direct, de la peinture faciale et des jeux.

Les murales font partie du deuxième Halifax Mural Festival.

Il y a maintenant environ 35 peintures murales ornant les murs de la zone commerçante populaire. Les murs ont été mis à disposition par des entreprises locales.

Malgré des jours de pluie, les artistes sont au travail depuis lundi pour préparer leurs murales.

Les organisateurs disent que 15 nouvelles peintures murales ont été dévoilées samedi. (Kheira Morellon/Radio-Canada)

Des peintures murales ont également été peintes dans d’autres parties de la ville.

Michael Burt, artiste à plein temps et organisateur du festival de peintures murales, a déclaré que le but du festival était d’embellir la ville et de donner aux artistes l’occasion de constituer leur portfolio en exposant leurs œuvres au public.

L’artiste montréalais Bosny a créé une murale de l’acteur Elliot Page sur la rue Grafton. (Kheira Morellon/Radio-Canada)

Burt a déclaré qu’il était reconnaissant de son partenariat continu avec l’association commerciale locale.

« J’espère continuer longtemps sur Quinpool », a-t-il déclaré. « Nous allons commencer à faire des tournées ici car, avec les deux années combinées, nous avons maintenant plus de 30 peintures murales sur cette seule route. »

Burt a déclaré qu’il dirigeait lui-même la majeure partie du festival. Il choisit les artistes par le bouche à oreille et par contacts.

Il a dit qu’il avait « un œil pour ça » en tant qu’artiste. Une fois qu’il a identifié les participants potentiels, il effectue un suivi pour déterminer s’ils souhaitent participer.

Il a dit qu’il prévoyait de développer des tournées afin que les gens puissent en savoir plus sur les artistes impliqués et leurs peintures murales.

Les artistes avaient une semaine pour terminer leurs peintures murales sur des murs donnés par des entreprises locales. (Kheira Morellon/Radio-Canada)

L’artiste montréalais Bosny a créé deux murales pour le festival – une sur Quinpool comme projet principal et une autre sur l’acteur Elliot Page sur Grafton Street.

Bosny, qui a réalisé des peintures murales ailleurs, a déclaré que le festival d’Halifax était l’un de ses préférés.

« Les gens sont accueillants », a déclaré Bosny en français. « L’énergie est positive. Les autres artistes sont sympathiques. C’est toujours un plaisir. C’est une belle communauté et les murales sont magnifiques. »

Il a dit qu’il avait choisi de peindre Page parce qu’il voulait mettre quelqu’un sur le mur qui venait d’Halifax pour que la communauté puisse le voir.

Bosny a fait deux peintures murales cette année. (Kheira Morellon/Radio-Canada)

Karla Nicholson, directrice exécutive de la Quinpool Road Mainstreet District Association, a déclaré que le festival attirait l’attention des médias et attirait beaucoup plus de gens dans la rue.

« Je veux le revoir l’année prochaine et je veux le revoir dans toute la ville. » dit Nicholson. « Tout tourne autour d’Halifax. »