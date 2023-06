Le festival de musique Summer Solstice revient au centre-ville de Yorkville ce week-end – Shaw Local

Boyd Ingemunson veut donner aux résidents la chance d’entendre des groupes prometteurs à Yorkville au lieu d’avoir à se rendre à Chicago ou ailleurs.

Ils auront cette opportunité vendredi et samedi quand Solstice d’été le festival de musique revient au Bicentennial Riverfront Park, 301 E. Hydraulic Ave. au centre-ville de Yorkville. Il s’agit du 10e anniversaire du solstice d’été, organisé pour la première fois en 2013. L’événement a été interrompu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

« Cela a vraiment très bien fonctionné au cours des 10 dernières années », a déclaré Ingemunson, organisateur de l’événement et propriétaire de Rogue Barrister Productions et The Law Office Pub & Musique Hall au centre-ville de Yorkville. «La première année, nous avons eu comme Sturgill Simpson jouer. Personne ne savait qui il était et maintenant il est l’un des plus grands noms de la musique country. Depuis lors, c’est juste une sorte de flux constant de grands groupes indépendants qui sont sous le radar. Vous n’allez pas les entendre à la radio, mais beaucoup d’entre eux ont gravi les échelons.

Ingemunson est un résident de Yorkville depuis toujours. Le groupe en tête d’affiche les deux jours sera Mike and the Moonpies, un groupe qui a joué plusieurs fois au Law Office.

« Ils ont joué au Law Office depuis sa création », a déclaré Ingemunson. « L’année dernière, ils ont joué au Windy City Smokeout à Chicago sur la même affiche que Miranda Lambert. Tous les groupes qui viennent cette année sont tous serrés ensemble. Ce sera une sorte d’affaire de famille, ce qui mène toujours à de meilleures performances et collaborations et à toutes sortes de choses formidables.

Les bénévoles sont essentiels pour aider à organiser le solstice d’été.

« J’ai un noyau de bénévoles qui m’aident, dit-il. « Tous ceux qui le font chaque année veulent revenir et recommencer. »

Ingemunson travaille à créer une scène musicale à Yorkville.

« Je veux vraiment en faire une destination pour les groupes en tournée et que Yorkville soit l’endroit idéal », a-t-il déclaré. « Je n’y suis pas encore tout à fait, mais nous sommes en route. C’est l’objectif primordial. »

Il a aidé à démarrer une organisation à but non lucratif appelée Des mécènes lancent des arts à Yorkville.

« Leur objectif est de construire une scène permanente sur le bord de la rivière », a déclaré Ingemunson.

Le festival sera dans un nouveau lieu cette année.

« Nous le déplaçons de l’endroit où il se trouvait normalement vers Riverfront Park East », a déclaré Ingemunson. « C’est une nouvelle partie du parc qu’ils ont nettoyée. C’est un bel endroit. L’idée est, espérons-le, d’avoir une scène permanente là-bas, similaire à ce qu’ils font au RiverEdge Park à Aurora, où vous pouvez organiser plusieurs événements estivaux payants. Si vous pouvez générer des revenus de billets, vous pouvez payer beaucoup plus d’argent aux groupes et vous obtenez de plus grands groupes.

À cette fin, cette année, le solstice d’été sera un événement payant. Les billets coûtent 20 $ par jour ou 30 $ pour un laissez-passer de deux jours.

« Nous allons en fait facturer les billets au lieu d’un bracelet à 5 $, ce qui sera différent », a-t-il déclaré. « J’ai doublé le budget de mon groupe. Si vous payez plus d’argent aux groupes, vous attirerez de meilleurs groupes et des groupes plus importants. C’est donc un peu l’idée derrière ça.

Le cabinet d’avocats continue d’héberger de la musique live. Ingemunson a déclaré que le lieu est ouvert pour des événements limités.

« Nous organisons une bonne quantité d’événements privés là-bas et nous organisons des spectacles limités », a déclaré Ingemunson.

Il a noté que le lieu avait accueilli plusieurs concerts par mois, mais que parfois seulement 10 à 12 personnes se présentaient pour un spectacle.

« Je ne peux plus me permettre de faire ça », a déclaré Ingemunson. « C’est juste une sorte d’événement par événement et j’ai construit une liste de diffusion où je communique avec tout le monde. Je peux communiquer directement avec les personnes qui soutiennent The Law Office. Et ça marche. »