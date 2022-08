Le festival de musique Midtown annulé à Atlanta en raison des lois de l’État de Géorgie sur les armes à feu

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le festival de musique Midtown 2022 à Atlanta aurait été annulé à la 11e heure à la suite de modifications des lois sur les armes à feu de l’État de Géorgie qui empêchent l’interdiction des armes sur la propriété publique.

Les têtes d’affiche de l’événement de cette année, qui devait avoir lieu les 17 et 18 septembre à Piedmont Park, comprenaient My Chemical Romance, Future, Jack White et Fall Out Boy.

“Hey fans de Midtown – en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, Music Midtown n’aura plus lieu cette année”, a déclaré un communiqué sur le site Web du festival.

“Nous avions hâte de nous réunir en septembre et espérons que nous pourrons tous bientôt profiter à nouveau du festival ensemble.”

Fox News Digital a contacté les organisateurs du festival pour obtenir des commentaires concernant l’annulation.

L’événement de longue date a été créé pour la première fois en 1996 et a vu des personnalités comme Bob Dylan, Tony Bennett, John Mayer, Def Leppard, Foo Fighters, Pearl Jam, Florence & The Machine, Phoenix, Billie Eilish, Travis Scott et Post Malone. .

Le festival 2022 prévoyait d’inclure plus de 30 artistes sur quatre scènes dans le parc du centre-ville, avec des food trucks et des expériences interactives, dont une grande roue.

Mais une loi de l’État de Géorgie adoptée en 2014 permettait aux résidents de porter légalement des armes à feu sur les terres publiques, y compris Piedmont Park, et le Atlanta Journal-Constitution, ainsi qu’un certain nombre de médias, ont rapporté que l’annulation était par crainte d’un procès potentiel en raison de l’événement interdisant les armes. Cependant, un allié du gouverneur Brian Kemp a fait des suggestions selon lesquelles le festival Music Midtown a été annulé en raison de la faible vente de billets.

En 2014, l’ancien gouverneur de Géorgie, Nathan Deal, a signé le Safe Carry Protection Act, que les opposants ont surnommé le “projet de loi sur les armes à feu partout”, permettant aux propriétaires, principalement des églises, des écoles et des bars, de décider s’ils voulaient des armes dans leurs établissements.

La Cour suprême de Géorgie a établi de nouvelles règles en 2019 sur les types d’entreprises pouvant interdire les armes à feu sur les terres publiques après qu’un groupe de défense des droits des armes à feu a poursuivi le jardin botanique d’Atlanta lorsqu’un de ses membres n’a pas été autorisé à entrer dans l’espace public en raison du port ouvert d’une arme à feu.

Une cour d’appel a confirmé que le jardin botanique se trouvait sur un terrain public, mais avait un bail à long terme et pouvait donc prendre des décisions en tant qu’entité privée.

Music Midtown a interdit l’introduction d’armes “de toute sorte” dans le festival, et certains cavaliers artistes stipulent un langage spécifique, y compris des clauses de non-exécution si les lois locales autorisent les participants à apporter des armes à feu sur le site.

On ne sait pas quand ou si LiveNation prévoit de déplacer l’événement dans un lieu privé.