Le festival de musique country CMA suspend ses concerts en raison des intempéries

Les concerts en plein air du CMAFest ont été interrompus dimanche en raison de problèmes météorologiques à Nashville, Tennessee.

Luke Bryan, Tim McGraw et Dierks Bentley devraient être les têtes d’affiche de l’événement populaire du week-end organisé par la Country Music Association.

« Les scènes extérieures sont temporairement suspendues en raison de la météo », a tweeté le festival. « Cherchez calmement et en toute sécurité un abri immédiatement.

JOHN RICH RÉAGIT À LA DÉCISION DE GARTH BROOKS DE VENDRE « CHAQUE MARQUE DE BIÈRE » AU MILIEU DU DRAME BUD LIGHT

Ils ont ajouté : « Refuges : Music City Center & Garage, Bridgestone Arena, Hilton Hotel Garage, 222 Garage ou l’entreprise la plus proche. Restez à l’écoute des mises à jour via les notifications de l’application. »

DIERKS BENTLEY DOCUMENT DE FAÇON HILARANTE LE SHOPPING DE SOUTIEN-GORGE AVEC UNE FILLE ADOLESCENTE: ‘CALL MOM’

Une heure plus tard, les organisateurs ont annoncé que toutes les scènes extérieures resteraient fermées pour le reste de la journée.

« NWS suit les intempéries et toutes les scènes extérieures de jour ne rouvriront pas », a tweeté CMAFest dimanche. « Attendez de nouvelles instructions avant de vous rendre au stade Nissan, les portes seront retardées. »

Les têtes d’affiche de samedi comprenaient Jason Aldean, Little Big Town, Jon Pardi, Old Dominion et Eric Church.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Un fan a écrit : « On dirait encore Eric Church. » Un autre adepte a tweeté : « Vous devenez doués pour fermer les choses plus tôt ! »

Les fans de country se sont demandé pourquoi le set d’Eric semblait avoir été écourté samedi. « Que s’est-il passé? @ericchurch a quitté un court set de #CMAfest sans même vous remercier d’être venu », a demandé un abonné sur Twitter.

« Je l’ai vu tellement de fois et c’était tellement étrange. Il doit y avoir plus dans cette histoire. »