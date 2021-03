Le festival de l’île de Wight confirme qu’il ira de l’avant – mais se déplace de juin à septembre après l’annonce de la feuille de route de verrouillage | Actualités Ents & Arts

Le festival de l’île de Wight a annoncé qu’il se déroulerait cette année, mais se déplacera de juin à septembre à la suite de l’annonce de la feuille de route du gouvernement concernant le blocage.

Il devait initialement se dérouler du 17 au 20 juin, juste avant la date du 21 juin donnée par Boris Johnson comme le plus tôt possible pour tout lever. COVID-19[feminine restrictions en Angleterre.

Il y a des craintes que de nombreux festivals prévus même après cette date soient toujours contraints d’annuler en raison de l’incertitude sur les dates et les événements à grande échelle, et lundi, les organisateurs de festival de rock Download a annoncé qu’il annulait pour une deuxième année.

Lewis Capaldi faisait partie des artistes réservés pour juin 2021, mais les organisateurs n'ont pas encore confirmé les numéros de septembre.



Mais L’île de Wight les organisateurs ont décidé de reporter à la place, annonçant mardi: «Le festival de l’île de Wight est un incontournable de l’été et deux ans sans être ensemble sur l’île, c’est trop long.

«C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer que nous déplaçons le festival du 16 au 19 septembre 2021.

« Nous sommes ravis de pouvoir accueillir tout le monde sur l’île en septembre. »

Actes dont Lionel Richie, Lewis Capaldi, Duran Duran et Primal Scream devaient jouer au festival, qui a une capacité de 70 000 personnes, en juin.

Il n’y a pas encore de confirmation sur la programmation de septembre, mais les organisateurs ont déclaré qu’ils « visent à ramener autant d’artistes que possible ».

Ils ont ajouté: « Quoi qu’il arrive, rassurez-vous, vous profiterez d’une programmation exceptionnelle pendant le week-end du festival. Ce sera l’endroit idéal pour voir l’été de façon spectaculaire. »

Le gouvernement a annoncé un programme de recherche utilisant des projets pilotes impliquant des tests et d’autres mesures pour organiser des événements avec une foule plus nombreuse. Cependant, cela ne commence qu’en avril.

Les organisateurs de Glastonbury ont confirmé en janvier qu'ils ne seraient pas en mesure d'organiser le festival cette année.



Les grandes représentations en plein air avec un maximum de 4000 personnes seront autorisées à partir du 17 mai au plus tôt dans le cadre de la troisième étape de la feuille de route, mais la majorité des festivals se tournent vers la quatrième étape, à partir du 21 juin au plus tôt, lorsque le le gouvernement espère supprimer toutes les limites légales sur les contacts sociaux.

Cependant, la sortie du verrouillage dépend de coronavirus les cas, les décès et les admissions à l’hôpital continuent de baisser.

Liam Gallagher, photographié à Glastonbury en 2019, a été confirmé pour Reading et Leeds



Glastonbury les organisateurs ont annoncé en janvier qu’ils étaient l’annuler pour la deuxième fois cette année, avec Télécharger maintenant suivant.

Paul Reed, directeur général de l’Association of Independent Festivals, a déclaré à Sky News après l’annonce que même avec la date du 21 juin, de nombreux festivals seraient encore obligés d’annuler car les coûts et la logistique impliqués dans l’organisation de la plupart des événements sont trop élevés pour laisser le processus décisionnel à plus tard dans l’année.

Mais l’île de Wight n’est pas le seul festival à confirmer qu’il se déroulera, avec Reading et Leeds fonctionnent également en août, avec des numéros tels que Stormzy, Post Malone et Liam Gallagher annoncés.