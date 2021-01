Le festival de la glace et de la neige de Harbin en Chine interrompu par de nouveaux cas de COVID-19

Le Festival de la glace et de la neige de Harbin en Chine attire traditionnellement des millions de personnes du monde entier pour s’émerveiller devant des tours scintillantes et des sculptures entièrement faites de glace et de neige. Mais une résurgence des cas de COVID-19 a conduit à l’annulation de nombreux événements.

Le 5 janvier, il n’y a eu aucun nouveau cas confirmé à Harbin, mais les villes de Shenyang et Dalian dans la province voisine du Liaoning sont devenues des points chauds pour le virus. Les autorités de Harbin sont maintenant en état d’alerte et tous les rassemblements de masse ont été interdits.

Bien que Ice and Snow World et la Snow Sculpture Expo, deux des principales attractions du festival, soient toujours ouvertes, la plupart des événements qui impliquent des foules de gens ne se dérouleront plus dans le but de freiner la propagation du virus.

« De nombreux touristes ont été très déçus », explique le guide touristique de Harbin Wang Yongfeng. « Cela a causé la perte de certains clients et les touristes ont eu une mauvaise expérience. »

Yongfeng dit que les affaires de son entreprise ont commencé à revenir à la normale l’été dernier, mais que la récente augmentation des cas de COVID-19 l’a remis en difficulté.

Pour Yongfeng et sa compagnie, l’annulation des événements hivernaux à Harbin « frotte du sel dans les blessures ».

Qu’est-ce que le Harbin Ice and Snow Festival?

Harbin a été mis sur la carte touristique par le Festival de la glace et de la neige. Il accueille l’un des quatre grands festivals internationaux de glace et de neige au monde, aux côtés du festival de la neige de Sapporo au Japon, du carnaval d’hiver de Québec au Canada et du festival de ski Olso Helmenkollen en Norvège.

Ice and Snow World est l’un des plus grands parcs à thème d’hiver au monde, couvrant une superficie de 600 000 mètres carrés. Appelé le «Disneyland de la glace et de la neige», ce pays de conte de fées artificiel comprend plus de 2 000 sculptures de glace, des paysages, des châteaux de glace, des manèges et des spectacles sur scène.

Avec des températures hivernales comprises entre -25 ℃ et 3 ℃ en moyenne, Harbin City est approvisionnée en quantités suffisantes de neige et de glace pour construire ce pays des merveilles hivernal.

En amont du festival, 10 000 personnes participent à la construction des plus hautes et des plus longues structures de glace et de neige du monde pendant 10 jours. Un colossal 180 000 mètres cubes de glace et 150 000 mètres cubes de neige sont utilisés dans le processus.

À partir de 1999, cette année a vu l’ouverture du 22e festival de glace et de neige de Harbin le 25 décembre. Le festival se poursuit généralement jusqu’à la mi-février.

COVID-19 frappe l’économie du tourisme chinois

«Lors du Festival de la glace et de la neige les années précédentes, l’offre de guides touristiques a été inférieure à la demande. Cette année, certains guides touristiques sont chez eux, au chômage», déclare Wang Mingfang, guide pour Ctrip, l’un des plus grands services de voyage fournisseurs en Chine.

« Dans un proche avenir, il y aura toujours un effet d’entraînement en raison de la situation épidémique pendant l’hiver, qui affectera le tourisme à Harbin et en Chine et provoquera des fluctuations sur le marché », déclare Ge Lei, membre du Harbin Ice and Snow Comité d’experts du tourisme.

Optimisme pour l’avenir du tourisme?

Selon Lei, le nombre de touristes visitant Harbin au cours des récentes vacances du Nouvel An (2020-2021) était d’environ 80% des niveaux normaux.

« La seule chose que nous pouvons faire est de traverser les épreuves ensemble », déclare Mingfang.

« Si l’épidémie pouvait être maîtrisée, notre marché du tourisme connaîtra une résurgence », déclare Lei, optimiste quant au retour du pouvoir d’achat des consommateurs nationaux en Chine.

« L’industrie a été durement touchée, mais après tout, nous serons accueillis avec le retour de personnes qui ont un énorme pouvoir d’achat. »

Les gens ont averti de ne pas voyager pendant le Nouvel An chinois

La Chine exhorte des dizaines de millions de travailleurs migrants chinois à ne pas rentrer chez eux pendant les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain, le 12 février, généralement la plus grande migration humaine annuelle au monde.

On dit aux touristes de ne pas venir à Pékin pour des vacances pendant cette période.

Au 6 janvier, la Chine avait 97127 cas confirmés de COVID-19 et 4794 décès selon le dernier Chiffres de l’OMS.