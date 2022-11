Le festival de Joliet ajoute une tradition locale au temps des Fêtes – Shaw Local

Le festival et défilé Illuminez les fêtes est devenu une telle tradition à Joliet que la famille Martin a fourni son troisième trompettiste aux festivités vendredi.

“C’est une sorte de déjà-vu”, a fait remarquer Wendell Martin alors que lui et sa femme Sharralyn attendaient le début d’un défilé qui inclurait leur fille, Avalyn, dans le Laraway School Band.

“Nous étions tous les deux dans le Laraway Lancers Band”, a déclaré Martin.

Non seulement cela, le couple Joliet a défilé dans le défilé lorsqu’ils étaient étudiants à Laraway.

“Nous avons tous les deux joué de la trompette, et notre fille joue de la trompette aussi”, a ajouté Sharralyn.

Joliet Central Band se produit au festival et défilé Light Up the Holidays au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’événement du lendemain de Thanksgiving, dans sa 24e année et attirant plusieurs milliers de personnes au centre-ville de Joliet, est devenu un mélange de quelque chose d’ancien et de nouveau alors que la ville commence la saison des fêtes.

Les fils jumeaux des Martin essayaient une patinoire sans glace, une première au festival.

Tout comme Evan Gurney, le fils de 10 ans de Beth et Tim Gurney. Les Gurneys viennent au festival chaque année depuis la naissance d’Evan et ils ont aimé la patinoire sans glace.

Une petite patinoire sans glace était l’une des nouvelles attractions du festival et défilé Illuminez les fêtes au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“Je suis vraiment contente qu’ils aient ajouté cela cette année”, a déclaré Beth. “J’aime qu’ils continuent d’ajouter de nouvelles choses.”

La parade qui suit l’illumination du sapin de Noël de la ville à 17h15 est le grand tirage.

Les organisateurs ont ajouté la patinoire sans glace, des promenades en calèche et un marché d’artisanat de Noël cette année pour amener plus de gens au centre-ville plus tôt pour l’événement d’une journée.

Une calèche emmène les cavaliers le long de Chicago Street lors du festival et défilé Light Up the Holidays au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Cela a semblé fonctionner, a déclaré Priscilla Cordero, directrice exécutive du Joliet City Center Partnership qui accueille le festival.

“Le seul retour que nous ayons eu à part le fait que tout le monde a vraiment apprécié, c’est que les gens ont dit:” L’année prochaine, vous devez en faire plus “”, a déclaré Cordero. “Et nous le ferons parce que l’année prochaine, c’est le 25e anniversaire.”

Cordero a estimé qu’au moins 7 500 personnes étaient présentes à l’événement vendredi. Cela n’a pas fait de mal que la température était dans les années 50 jusqu’à l’heure du défilé.

La foule filme et applaudit pendant que le Père Noël fait les limbes sous le panneau de la rue Chicago à la fin du défilé au festival et défilé Light Up the Holidays au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le marché de Noël du pôle Nord a attiré un flux constant de trafic depuis son ouverture à 10 heures, a déclaré Mary Jaworski, ancienne présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Joliet et bénévole pour l’événement.

Jaworski a considéré le marché comme “un succès retentissant” et a déclaré que les gens aimaient les activités supplémentaires du festival.

“Les gens sont tout simplement ravis, je pense, de se promener et d’avoir tant à faire”, a-t-elle déclaré.

Natalie Fabrizio, 7 ans, regarde le Père Noël lire sa liste de Noël au marché de Noël du pôle Nord pendant le festival Light Up the Holidays au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Walter Dean, copropriétaire de Popus Gourmet Popcorn à Joliet, a déclaré avoir apporté 300 sacs de pop-corn au marché pour les vendre.

“Il nous en reste seulement 14”, a déclaré Dean avec une heure pour vendre le reste.

Dean a déclaré que lui et d’autres fournisseurs étaient “optimistes” à propos du marché et qu’ils auraient hâte de le retrouver l’année prochaine.

Ashley Evans de Minooka a apprécié la balade en calèche après être descendue avec un ami et les cinq enfants qu’ils ont amenés avec eux.

Brian Bessler Jr. est assis sur les épaules de son père Brian pour une vue imprenable sur le défilé du festival et défilé Light Up the Holidays au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

«Nous avons cinq enfants âgés de 3 à 11 ans avec nous, et toutes les activités sont divertissantes pour eux», a-t-elle déclaré.

C’était la première visite d’Evans au festival et défilé Light Up the Holidays. C’était la première pour Kathleen Gruber de Chicago, qui est venue défiler dans le défilé avec son neveu Tom Beckman et sa troupe de scouts. C’était la première pour Paulie Lenci de Joliet, qui est venue avec la famille de sa petite amie et a déclaré que le festival “vous donne l’impression que Noël arrivera tôt”.

Et, c’était la première fois pour Jeanette Alvarado, qui venait de photographier les filles Alaya et Camila, deux de ses quatre enfants, dans un grand fauteuil gonflable rouge.

Joliet Central Madrical Singers se produit au festival et défilé Light Up the Holidays au centre-ville de Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Le temps doux était l’une des raisons pour lesquelles ils sont venus, a déclaré Alvarado, qui a vécu à Joliet toute sa vie.

“Et j’ai beaucoup d’enfants maintenant”, a-t-elle déclaré. “J’ai décidé de les amener.”