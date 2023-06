Le festival de Glastonbury axe la projection d’un documentaire sur la théorie du complot « haineux » sur la chute de Jeremy Corbyn

Le festival de GLASTONBURY a annulé la projection d’un documentaire sur la théorie du complot sur la chute de l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn.

Cela vient après que le Board of Deputies of British Jews ait exprimé sa « profonde inquiétude » à propos du film, intitulé Oh Jeremy Corbyn : The Big Lie.

Glastonbury a retiré une projection du documentaire de Jeremy Corbyn après que le Conseil des députés des Juifs britanniques ait exprimé sa « profonde inquiétude »

Dans une lettre aux organisateurs de Glastonbury, la présidente du BDBJ, Marie Van der Zyl, a déclaré: « Ce film cherche à suggérer que des organisations telles que le BDBJ ont en quelque sorte aidé à orchestrer la chute de Jeremy Corbyn en tant que chef du Parti travailliste. »

Elle a déclaré que le film « profondément sinistre » cherche « à endoctriner les gens pour qu’ils croient à une théorie du complot visant effectivement les organisations juives ».

Mme Van der Zyl ajoute : « Votre festival est l’un des plus réussis du Royaume-Uni.

« Nous vous demandons de ne pas permettre à votre festival d’être détourné par ceux qui cherchent à promouvoir la haine sans aucun fondement.

« De la même manière, nous espérons que votre festival ne projettera pas de films cherchant à promouvoir d’autres théories du complot, telles que l’anti-vaccination, les vérités sur le 11 septembre ou les chemtrails. »

Glastonbury a déclaré que même s’il pensait que le film avait été réservé « de bonne foi », il avait décidé de ne pas le projeter.

Le BDBJ a déclaré plus tard qu’il était heureux que la projection ait été supprimée.

L’organisation a tweeté: « Nous sommes ravis qu’à la suite d’une lettre que nous avons envoyée plus tôt dans la journée, @glastonbury ait annoncé l’annulation de la projection de ce film. »

Le fabricant, Platform Films, a été approché pour commentaires.