Le Festival de Cheltenham dans le doute pour Sir Gerhard après un revers de blessure alors que Cheveley Park subit un autre coup | Nouvelles de la course

La réapparition saisonnière du haut de gamme Sir Gerhard a encore été retardée après avoir subi une blessure.

Le vainqueur du Champion Bumper 2021 a été l’un des artistes vedettes de la division des haies novices la saison dernière, remportant un Grade One au Dublin Racing Festival et le Ballymore à Cheltenham en mars.

Il a été inscrit pour le Morgiana Hurdle du mois dernier à Punchestown, mais n’a pas saisi sa chance et les relations ont depuis confirmé leur intention de poursuivre une carrière sur les clôtures.

Cependant, Sir Gerhard n’a aucun engagement pendant la période des fêtes et Richard Thompson, directeur des propriétaires de Cheveley Park Stud, ne sait pas à ce stade quand il reviendra.

Il a déclaré: “Sir Gerhard s’est blessé, malheureusement. Il va être absent pendant quelques semaines.

“Cela (poursuivre) est toujours l’idée, mais il ne courra pas pendant la période de Noël. S’il est de retour pour Cheltenham, qui sait ? C’est décevant.”

L’équipe de Cheveley Park a connu un énorme succès depuis qu’elle s’est intéressée aux courses de National Hunt ces dernières années, avec le héros de la Gold Cup A Plus Tard et le double vainqueur de Ryanair Chase Allaho parmi ceux qui ont porté les célèbres couleurs rouge, blanc et bleu à la gloire du Festival.

Image:

Allaho manquera le King George à Kempton le lendemain de Noël après avoir subi un revers





Les choses ne se sont pas si bien passées pour l’équipe jusqu’à présent cette saison, cependant, avec Sir Gerhard la dernière star à rejoindre une liste mise à l’écart qui comprend également Allaho et Ferny Hollow.

Thompson a ajouté: “Ferny Hollow est absent pour la saison, évidemment, et comme nous le savons, Allaho a été absent pendant six semaines. Il devrait bientôt reprendre l’entraînement et j’espère qu’il ira bien.

“La saison dernière a été absolument fantastique, remportant neuf grades avec trois vainqueurs de Cheltenham, dont la Gold Cup avec A Plus Tard.

“Nous allions toujours heurter une bosse sur la route, je pense. Nous avons déjà remporté un Grade One cette saison avec Envoi Allen et si nous pouvions gagner deux autres Grade One, ce serait fantastique – mais comme je l’ai toujours dit, tout est un bonus.

“Ce fut une course fantastique pour nous et nous devons nous attendre dans le jeu de course, et avec National Hunt en particulier, il va y avoir des blessures. C’est comme ça que ça se passe.”