Le Festival de Charlottetown ferme le rideau sur les programmes papier

Le plus ancien festival de théâtre de l’Î.-P.-É. essaie quelque chose de nouveau cet été.

Les amateurs de théâtre au Festival de Charlottetown au Centre des arts de la Confédération n’auront pas de programmes physiques qu’ils pourront emporter chez eux comme souvenirs. Au lieu de cela, les clients utiliseront un code QR qui les amènera à un programme en ligne.

C’est un changement qui, selon le directeur du marketing du Centre de la Confédération, était en retard.

« Nous cherchons vraiment des moyens de réduire les déchets et d’introduire des initiatives vertes ici au centre depuis de nombreuses années maintenant, et c’est toujours celui que nous avons envisagé », a déclaré Andrew Sprague.

« Cette année, nous avons décidé d’aller de l’avant et de passer à un programme entièrement numérique. »

Le centre imprimerait jusqu’à 35 000 programmes pour couvrir toutes ses productions chaque saison.

L’année dernière, les organisateurs ont commencé à piloter des programmes numériques, proposant au public à la fois un programme papier et celui accessible par le QR code pour les mois de juillet et août. En septembre, ils n’ont fait que du numérique.

C’est ainsi que les clients du Festival de Charlottetown se connecteront pour lire leurs programmes de théâtre à partir de cette saison. (Brian Higgins/CBC)

Au cours de ce projet pilote, les clients ont téléchargé environ 15 000 programmes numériques.

Cela n’a pas réduit le nombre de programmes papier : les 35 000 programmes étaient toujours utilisés, ce qui indique un intérêt continu pour les copies papier.

Mais Sprague a déclaré que cela montrait aussi autre chose.

Un pourcentage très élevé de ces programmes finissent dans les déchets quelque part. —Andrew Sprague

« Cela indique également qu’un pourcentage très élevé de ces programmes finissent quelque part dans les déchets, soit ici au centre dans nos propres poubelles lorsque les gens quittent le centre, soit lorsqu’ils les ramènent à la maison et décident qu’ils ne le font pas. ont beaucoup d’utilité pour eux à la maison et ils finissent à la poubelle là-bas. »

Les acheteurs de billets ont leur première chance de télécharger le programme numérique via un lien dans l’e-mail d’avant-spectacle du Centre. En entrant dans le hall, les clients peuvent également télécharger le programme à partir d’un code QR.

De plus, ce code se trouve au dos de la moitié des sièges du théâtre et est projeté sur l’écran pendant que les gens attendent que le spectacle commence. Le personnel sera disponible pour aider toute personne ayant des difficultés à accéder au lien.

Andrew Sprague, marketing et communications au Centre des arts de la Confédération, dit qu’il est optimiste que le public sera satisfait du changement. (Jackie Sharkey)

Le Festival de Charlottetown n’est pas le seul événement théâtral canadien qui s’oriente dans cette direction.

Le Festival de Stratford dans le sud-ouest de l’Ontario et la Scène canadienne à Toronto adoptent tous deux une approche hybride, offrant le choix d’un code QR ou d’un programme imprimé.

Le Mirvish Theatre de Toronto s’en tiendra aux programmes papier pour l’instant, avec un responsable déclarant au Toronto Star ce printemps : « Pour notre public, c’est ce qui fonctionne. »

À Halifax, le Neptune Theatre adopte l’approche hybride.

Le Neptune Theatre à Halifax continuera d’imprimer des programmes papier pour les productions de fin d’année et les favoris saisonniers comme A Christmas Carol de Charles Dickens. Mais le personnel demande aux clients d’envisager d’utiliser un programme numérique. (Stoo Metz)

« Nous fournissons une copie numérique de tous nos spectacles via notre site Web ou numérisée à partir d’un code QR, ainsi qu’une version imprimée pour les grands spectacles – par exemple, notre production de Noël et notre production de fin d’année », Pam Nicoll, qui s’occupe du graphisme conception et marketing pour le théâtre, a déclaré à CBC News dans un courriel.

« Même si nous avons une copie imprimée disponible, nous encourageons toujours les clients à envisager la version numérique et leur permettons de remettre le programme à la fin de la nuit pour le réutiliser s’ils le souhaitent. »

Elle a ajouté: « Depuis la réouverture après la pandémie, nous constatons que moins de clients veulent emporter un programme à la maison comme souvenir, et donc lorsque nous imprimons, nous réduisons les quantités … Nous sommes préoccupés par l’environnement et nous le ferions plutôt manquer que d’en avoir en reste. »

Le facteur environnemental est certainement une priorité à Charlottetown.

« Les gens n’aiment parfois pas beaucoup le changement, mais nous pensons qu’il s’agit d’une initiative importante pour réduire le gaspillage », a déclaré Sprague.

« Nous pensons que les progrès technologiques qui se sont produits avec les codes QR et le genre de choses à valeur ajoutée que nous pouvons ajouter à un programme comme des liens directs vers nos programmes, des liens directs vers des sites Web pour les annonceurs, différentes choses comme ça – cela peut vraiment ajouter de la valeur au programme que vous ne pouvez pas obtenir d’un programme papier.

« Nous sommes donc optimistes, nous espérons que le public acceptera le changement. »

Le coût n’est pas un « facteur déterminant »

Sprague a déclaré que cela entraînerait des économies de coûts, mais que l’argent n’était pas un facteur déterminant.

« Le facteur déterminant était la réduction potentielle des déchets en éliminant les programmes imprimés », a-t-il déclaré.

Le centre imprime jusqu’à 35 000 programmes chaque saison. Désormais, les clients peuvent scanner un code QR pour obtenir les mêmes informations. (Jackie Sharkey)

Le format numérique permet également au centre d’apporter facilement des modifications au programme, lors d’un changement de distribution ou d’un nouveau sponsor, par exemple.

Sprague a reconnu que les programmes étaient un souvenir pour certains – mais il a dit qu’il y avait beaucoup d’autres souvenirs que les gens peuvent obtenir au Festival de Charlottetown.

« Nous pensons que la chose la plus importante est le spectacle lui-même et la capacité des gens à apprécier le spectacle », a-t-il déclaré. « Et le meilleur souvenir qu’ils puissent avoir de ce spectacle est le souvenir de combien ils se sont amusés. »