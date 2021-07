Le festival de Cannes revient, avec des rassemblements fastueux au-dessus d’un centre de vaccination souterrain

Le festival, qui a généralement lieu en mai, a été reporté à juillet pour laisser le temps à la dernière épidémie de coronavirus en France de s’atténuer. Mais cela coïncide maintenant avec des craintes croissantes concernant la variante delta hautement contagieuse. Et les restrictions de voyage continues ont fait baisser la fréquentation. Cette année à Cannes, 28 000 participants ont été accrédités, contre 40 000 en 2019. Les chambres d’hôtel sont moins chères et plus disponibles, même à court terme, que les années précédentes du festival.